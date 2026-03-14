我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

開戰6天 美燒百億消耗「數年份」關鍵彈藥 盟友憂削弱威懾力

編譯吳孟真／綜合13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊開戰以來，川普政府已燒掉113億美元的納稅人錢，並消耗「數年份」的關鍵彈藥。（路透）
美伊開戰以來，川普政府已燒掉113億美元的納稅人錢，並消耗「數年份」的關鍵彈藥。（路透）

知情人士表示，美國與伊朗開戰以來，川普政府已消耗「數年份」的關鍵彈藥，包含大量的先進遠程戰斧飛彈，加劇外界對戰爭成本上升和美國彈藥庫存補給能力的疑慮。

據五角大廈估算，伊朗戰爭開打的頭六天，僅彈藥支出就已經燒掉至少113億美元的納稅人錢，且這個數字還不包含部隊部署至中東的費用、醫療開支，以及戰爭中損失的軍機的替換成本。且專家表示，最終成本勢必攀升。

這個費用也高於國會撥給國家癌症研究所（NCI）的74億美元預算，也幾乎等同國會為專為低收入家庭兒童提供學前教育的Head Start計畫、所編列的124億美元。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）的成本分析顯示，戰爭最初的100小時內，美軍每日支出估計為8.914億美元，合計約37億美元，其中約31億美元為彈藥支出。CSIS估計，這段期間用掉168枚遠程戰斧飛彈。戰斧飛彈每枚造價360萬美元，由美國軍火商RTX製造。

該報告也指出，美國在此期間發射了數十枚價格昂貴的愛國者與薩德攔截飛彈，防禦性彈藥成本合計超過16億美元。

在此同時，由於開戰後荷莫茲海峽幾乎停運，數百萬桶原油被迫滯留，估計導致波斯灣產油國損失151億美元的能源營收。

在受阻的貨運中，原油占比最重，占總價值的約71%。能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）估計，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林等波灣產油國，石油的遞延收入合計133億美元。

據伍德麥肯茲，當地最大產油國沙國損失最慘重，開戰以來估計錯失45億美元營收；卡達能源（QatarEnergy）2日宣布停產至10日止，已損失5.71億美元。

美國國會和盟友已經公開表達擔憂，擔心在伊朗這樣打下去，會削弱美國全球威懾力。因為美國的盟友夥伴都把自己的國防外包給了美國，指望美國的彈藥庫，依託美國的產能。伊朗戰爭一打，人們發現美國不僅沒有庫存，還沒有完整的國防產業基礎。

美國海軍戰爭學院教授霍姆斯（James Holmes）說，在下一次太平洋戰爭中，美國就是二戰時的日本帝國：只能在第一波攻擊能夠展示實力，然後在之後的國防工業、產業體系和供應鏈競爭被徹底碾壓。

世報陪您半世紀

伊拉克

上一則

嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」 川普喊話護航油輪 「伊朗沒啥可怕」

下一則

川普才盼與金正恩對話 北韓疑射短程彈道飛彈 回應美韓軍演

延伸閱讀

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥
川普打伊朗6天燒掉113億元還沒算前置成本 實際開支恐更高

川普打伊朗6天燒掉113億元還沒算前置成本 實際開支恐更高
最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點
川普伊朗戰爭成本曝 2天燒逾56億元、掉3架F-15加7美軍陣亡

川普伊朗戰爭成本曝 2天燒逾56億元、掉3架F-15加7美軍陣亡

熱門新聞

美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起