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美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

歐洲急了 法義傳祕商伊朗求放行油輪

編譯中心／綜合13日電
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在中東衝突升溫、荷莫茲海峽航運幾乎停滯之際，歐洲多國正嘗試透過外交接觸降低衝突對能源運輸的衝擊。英國媒體13日引述多名知情官員報導，法國與義大利等國已與伊朗展開初步對話，希望確保本國船隻能安全通過荷莫茲海峽，並為恢復波斯灣石油與天然氣出口尋找可能的解方。不過義大利官員隨後否認相關說法。

三名了解情況的官員指出，歐洲政府近期正在就能源運輸問題進行非正式磋商，目標是在不進一步擴大衝突的前提下，逐步恢復海灣地區的油氣出口。部分航運公司也同時與西方國家接觸，希望能獲得海軍護航，以降低油輪遭襲擊的風險。

三人強調，談判能否推廣、伊朗是否願意協商，目前均無保證。

消息人士表示，法國被視為參與對話的國家之一，而義大利也曾被認為嘗試與德黑蘭討論相關問題。但義大利外交部人士對外澄清，目前沒有與伊朗進行任何確保義大利船隻或油輪通過海峽的談判，「義大利領導人在外交接觸中希望促成全面軍事降級，但不存在任何旨在以犧牲其他船隻為代價來保全部分商船的幕後談判。」

另一方面，伊朗新任最高領袖近日已表態將持續封鎖海峽，被外界解讀為試圖藉能源價格上漲向美國施壓，迫使其結束衝突。

在軍事層面，部分歐洲國家雖已在紅海地區部署軍艦，但由於擔心局勢升級，目前並未準備為通過荷莫茲海峽的商船提供護航。歐盟內部對是否與伊朗接觸也存在明顯分歧，有官員指出，各成員國對如何處理與伊朗的關係看法不一，使得歐洲整體策略更加複雜。

荷莫茲海峽是全球能源運輸最重要的咽喉之一，自伊朗對過境油輪發動攻擊並封鎖海峽後，今年以來，國際油價已從每桶約60美元攀升至接近100美元，歐洲天然氣價格也同期上漲約75%。

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