遭夫下藥邀數十男迷姦 法女出書談選擇「公開審判」心路歷程

快訊

記者胡玉立／綜合報導
法國女子吉賽爾．畢立可選擇公開迎戰對她施暴的丈夫及男子，她日前出書「生命頌歌」並受訪，詳述這段經過，並指應該是這些對她施暴的男人感到羞愧。（歐新社）
持續被丈夫下藥近十年、遭數十名陌生男子「迷姦」的法國女子吉賽爾．畢立可（Gisèle Pelicot），最近出書了。在「生命頌歌」（A Hymn to Life）回憶錄中，她講述自己震驚全球的遭遇以及選擇公開審判的心路歷程。

吉賽爾現年73歲，她的前夫多明尼克‧畢立可(Dominique Pelicot)與她結婚近50年，但直到丈夫2020年在超市偷拍女性裙底被逮捕、引發調查後，她才知丈夫自2011年至2020年持續上網廣邀各路男子，對遭下藥昏迷中的她性虐待，還錄下大量強暴影片。

2024年12月，多明尼克．畢立可被判處最高刑期20年，其他50名被告也被判強姦等性犯罪；另有約20名在影片中出現的身分不明男子在逃。

吉賽爾與記者兼小說家佩里尼翁（Judith Perrignon）合著的回憶錄「生命頌歌」2月17日出版。她在法國巴黎接受美國國家公共廣播電台（NPR）專訪，提到她花了很長時間才敢用「強姦」一詞描述自己受到的傷害；並坦承決定公開審判，內心有過掙扎。

2024年，這場震驚法國和全世界的審判持續近四個月，吉賽爾因勇敢允許公開審判，成為女權主義偶像。她受訪表示，在對她丈夫及其他被告進行審判前的準備階段，吉賽爾原本打算讓審判以不公開的方式進行。

然而，她「漸漸地」體認到這場審判應該公開進行。

她告訴自己，「羞恥感應該換邊才對。若審判不公開，所有這些男人的姓名和所作所為都不會為人所知，等於送禮給他們。」

談到影片中在昏迷狀態下遭人強暴的自己，吉賽爾說：「我認不出影片裡的女人；她看來就像個喬裝的布娃娃，我的大腦根本無法理解。」

吉賽爾曾被指控是自願參與，但影片證明並非如此。她談到自己必須在法庭和公眾面前為自己辯護時說：「我經歷了徹底的羞辱。我被認為是同意參與、是共謀，甚至成為嫌疑人。」

但即使歷經如此巨大創痛，吉賽爾說，她依然相信愛的力量。訴訟進行期間，她遇到新對象，對方在訴訟過程中給予她強大支持，正持續這段戀情。

她在書中寫道，「我仍然需要相信愛；我也相信自己懂得如何付出愛。現在我知道，愛源於我內心深處的傷痛，它讓我變得脆弱；但我接受那脆弱和風險。為了對抗空虛，我需要去愛。」「我認為愛可以拯救世界；而我有幸再次墜入愛河。」

法國女子吉賽爾．畢立可選擇公開迎戰對她施暴的丈夫及男子，她日前出書「生命頌歌」並受訪，詳述這段經過，並指應該是這些對她施暴的男人感到羞愧。（美聯社）

