311地震15年 1萬5901人死亡 有人棄返鄉 2.6萬日人仍避難

在日本東北部福島縣雙葉町，民眾10日在雙葉站前舉行悼念活動，為日本311大地震滿15周年紀念日祈禱。(歐新社)

日本 311大地震11日滿15周年。日本復興廳統計，截至今年2月1日，日本全國仍有2萬6281人在避難。另外，福島縣目前仍有七個區域接獲避難指示，不少當地居民已經放棄返鄉。但福島核電廠前員工赤間徹反而奉獻餘生照顧災區棄養寵物，將此視為一種贖罪。

時事通信社與日本共同社報導，2011年3月11日下午2時46分，日本三陸海域發生規模9.0巨大地震，在宮城縣測得最大震度7。日本東北地區、關東地區沿岸各地，紛紛遭遇海嘯來襲，並使東京電力福島第一核電廠發生核子事故。

日本警察廳說明，由於宮城縣警方去年10月確認，被海嘯捲走而失蹤的女童山根捺星骸骨，截至2026年3月9日，罹難者較前一年增加一人，總計1萬5901人死亡，另有2519人失蹤。另外，岩手縣、宮城縣兩地有53具身分不明的遺體。

此外，據日本復興廳發布的數據，截至去年底，311大地震的「災害關聯死」（避難期間因身體不適而死亡）攀升到3810人。

311大地震出現的海嘯重創福島第一核電廠，並引發廠內氫爆與爐心熔毀，進而使這座核電廠陷入停擺。東電這些年嘗試取出位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物熔融核燃料團塊，但過程一波三折，並已在去年宣布，把取出3號機內熔融核燃料團塊的時間，從2030年代初期延到2037年度以後。

日本政府與東電的計畫在2051年完成報廢福島第一核電廠，不過延後上述作業也使廢爐更加困難。

日本岩手縣、宮城縣、福島各地方政府11日舉行追悼儀式，並於地震發生同一時刻下午2時46分默哀。

日本內閣官房長官木原稔6日宣布，日本首相高市早苗11日將在福島市參加縣府主辦的追悼儀式。

另據中央社引述法新社報導，許多災民對311大地震仍心有餘悸，但福島核電廠前員工赤間徹未遠離這片曾受重創的土地，反而奉獻餘生照顧災區棄養寵物，並將此視為一種贖罪。

災後，赤間徹開始將災區的棄養寵物帶回家，先是收養40隻狗，接著增加到50隻。15年後，他已為逾千隻動物找到領養家庭，並繼續收養其他因不同原因被遺棄的寵物。

赤間徹說，他永遠不會忘記災後景象。他憶及，災後沒被拴住的狗開始四處覓食，當時已沒有人留下，只有他和妻子在分發食物。

他提到，過去15年來，自己幾乎將核電廠事故後獲得的全部賠償金花在動物身上，至今仍負擔大部分飼養費用，但也曾收到一些捐款。

起初，他會將去世動物的骨灰留在家中，但後來建了一個墓地，安置約30隻狗及更多貓咪的遺骸，墓碑上刻著「安息」。

赤間徹現年已63歲，希望有人能接手他的志業。他說：「這是我現在最擔心的，因為我也開始上了年紀。但我希望能一直這樣堅持下去，直到最後。」