秘魯夜店爆炸傷33人 地方政府稱疑為攻擊

秘魯北部一間夜店今天凌晨發生爆炸，根據當地調查單位表示，有33人受傷，其中包括3名未成年人。當地長久以來深受組織犯罪所擾。

法新社和美聯社報導，這起爆炸事件發生於破曉前，地點在首都利馬（Lima）以北約500公里的拉利伯塔德大區（La Libertad）沿海城市特魯希略（Trujillo）。當地政府發布聲明說，這起在達利（Dali）迪斯可舞廳的爆炸為疑似「攻擊」事件。

目前尚不清楚是誰發動襲擊，犯案動機也待釐清。

當地電視頻道Sol TV Peru拍攝的畫面顯示，廳內原有數十名民眾欣賞傳統「康比亞」（cumbia）音樂，突然爆炸聲大作。

拉利伯塔德衛生主管佛羅瑞安（Alberto Florian）接受地方新聞媒體訪問時表示：「目前已接獲33人受傷的通報，其中5人傷勢嚴重。」

另據醫療單位表示，部分傷者慘遭斷肢或被碎片擊傷，目前正接受手術。另外，傷者中有3名未成年人，分別是一名16歲與兩名17歲青少年。

近年來，特魯希略深受有組織犯罪所擾。自2025年3月以來，當地即以勒索及買兇殺人猖獗而處於緊急狀態。

特魯希略不到1個月前才剛發生爆炸事件，波及了25戶民宅，但無人傷亡或死亡。

整體而言，秘魯目前正面臨嚴重的治安危機。根據警方資料，去年與組織犯罪相關的凶殺案多達2200起。