我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

北韓喊話1條件願與美和睦相處 閱兵未展示武器近10年首見

編譯中心／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓最高領導人金正恩(中)25日在慶祝朝鮮勞動黨第九次代表大會的閱兵式上與民眾握手，女兒金主愛(左)在一旁觀看。(朝中社)
北韓最高領導人金正恩(中)25日在慶祝朝鮮勞動黨第九次代表大會的閱兵式上與民眾握手，女兒金主愛(左)在一旁觀看。(朝中社)

北韓勞動黨第9次大會在25日閉幕，本次黨代表大會為北韓未來5年訂定政策目標。北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)表示，北韓與美國關係前景將完全取決於美國態度，他同時排除與南韓對話的可能。白宮26日則回應，美國總統川普對於和北韓對話仍抱持開放立場，而且「沒有任何先決條件」。

朝中社指出，金正恩在本月20日和21日進行的勞動黨第九次代表大會「工作總結報告」中重申有計畫加強國家核武力量，重點在增加核武器數量、擴大核武作戰手段與使用空間立場。他表示，國家核武力量是有效維護國家安全、利益和發展權的可靠保障，也是最強有力的安全後盾。並稱已制定好了旨在增強國家核武力量的計畫，將全力推進旨在增加核武器和核載具、擴建使用平台的項目。

報導稱，金正恩強調海軍實現核武裝、快速增強並持續升級作戰能力的重要性。他介紹，新的五年規畫項目涵蓋洲際導彈地面和水下發射系統、基於人工智能(AI)的無人攻擊系統、反衛星武器、電子戰武器系統和偵察衛星。他同時將600毫米火箭炮、新型240毫米火箭炮和戰術導彈系統界定為對韓主要打擊手段，並稱將每年都增加部署有關武器，大幅提升打擊能力，進一步增強戰爭遏制力。

金正恩又說：「若美國尊重我們國家現況，並且放棄與北韓對立政策…我們沒有理由不能與美國和睦相處。」

另據韓聯社報導，一名白宮官員26日回應，川普在他的第一個總統任期時曾和金正恩舉行了三次歷史性的峰會，穩定了朝鮮半島情勢。「美國對北韓的政策沒有改變。川普總統仍願在沒有任何先決條件下和金正恩會談」。

此外，朝中社指出，勞動黨25日晚間於首都平壤的金日成廣場舉行閱兵式，約50支部隊參與，包括北韓為支援俄羅斯而派往烏克蘭前線的「海外作戰部隊」。

根據官媒發布的照片，此次閱兵式不像以往，沒有展出任何洲際彈道飛彈、裝甲車、火箭砲等武器或裝備。這次閱兵是北韓勞動黨2015年10月10日建黨70周年以來的第13次閱兵，也是近10年來首次未在閱兵中展示武器。

對此韓聯社報導分析，北韓舉行閱兵式，卻未展示任何武器，相當罕見。

北韓領導人金正恩偕女兒金主愛、夫人李雪主25日出席在平壤舉行的勞動黨第9次代表大...
北韓領導人金正恩偕女兒金主愛、夫人李雪主25日出席在平壤舉行的勞動黨第9次代表大會閱兵式，在此次閱兵並未展示武器，相當罕見。(朝中社)

世報陪您半世紀

北韓 閱兵 金正恩

上一則

金正恩重申南北韓是「敵對兩國」 南韓統一部「遺憾」

延伸閱讀

金正恩稱美不敵對可友好相處、批南韓示好騙局 白宮與青瓦台都回應了

金正恩稱美不敵對可友好相處、批南韓示好騙局 白宮與青瓦台都回應了
金正恩改口稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

金正恩改口稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫
胞妹金與正升任北韓黨中央部長 分析：展現金正恩賦權

胞妹金與正升任北韓黨中央部長 分析：展現金正恩賦權
敏感時刻 習近平電賀金正恩連任總書記：中朝好鄰邦

敏感時刻 習近平電賀金正恩連任總書記：中朝好鄰邦

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤