北韓喊話1條件願與美和睦相處 閱兵未展示武器近10年首見

北韓最高領導人金正恩(中)25日在慶祝朝鮮勞動黨第九次代表大會的閱兵式上與民眾握手，女兒金主愛(左)在一旁觀看。(朝中社)

北韓 勞動黨第9次大會在25日閉幕，本次黨代表大會為北韓未來5年訂定政策目標。北韓領導人金正恩 (Kim Jong Un)表示，北韓與美國關係前景將完全取決於美國態度，他同時排除與南韓對話的可能。白宮26日則回應，美國總統川普對於和北韓對話仍抱持開放立場，而且「沒有任何先決條件」。

朝中社指出，金正恩在本月20日和21日進行的勞動黨第九次代表大會「工作總結報告」中重申有計畫加強國家核武力量，重點在增加核武器數量、擴大核武作戰手段與使用空間立場。他表示，國家核武力量是有效維護國家安全、利益和發展權的可靠保障，也是最強有力的安全後盾。並稱已制定好了旨在增強國家核武力量的計畫，將全力推進旨在增加核武器和核載具、擴建使用平台的項目。

報導稱，金正恩強調海軍實現核武裝、快速增強並持續升級作戰能力的重要性。他介紹，新的五年規畫項目涵蓋洲際導彈地面和水下發射系統、基於人工智能(AI)的無人攻擊系統、反衛星武器、電子戰武器系統和偵察衛星。他同時將600毫米火箭炮、新型240毫米火箭炮和戰術導彈系統界定為對韓主要打擊手段，並稱將每年都增加部署有關武器，大幅提升打擊能力，進一步增強戰爭遏制力。

金正恩又說：「若美國尊重我們國家現況，並且放棄與北韓對立政策…我們沒有理由不能與美國和睦相處。」

另據韓聯社報導，一名白宮官員26日回應，川普在他的第一個總統任期時曾和金正恩舉行了三次歷史性的峰會，穩定了朝鮮半島情勢。「美國對北韓的政策沒有改變。川普總統仍願在沒有任何先決條件下和金正恩會談」。

此外，朝中社指出，勞動黨25日晚間於首都平壤的金日成廣場舉行閱兵 式，約50支部隊參與，包括北韓為支援俄羅斯而派往烏克蘭前線的「海外作戰部隊」。

根據官媒發布的照片，此次閱兵式不像以往，沒有展出任何洲際彈道飛彈、裝甲車、火箭砲等武器或裝備。這次閱兵是北韓勞動黨2015年10月10日建黨70周年以來的第13次閱兵，也是近10年來首次未在閱兵中展示武器。