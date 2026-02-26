我的頻道

傳白宮私下盼「以色列先動手」引伊朗報復 爭取民意轉支持開戰

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

日銀總裁植田暗示3、4月有機會升息 官員也跟著放鷹

編譯葉亭均／即時報導
日本銀行總裁植田和男受訪時暗示，央行有可能在3月和4月的會議研議升息。(路透)
日本銀行（央行）總裁植田和男受訪時暗示，央行有可能在3月和4月的會議研議升息；立場鷹派的日銀審議委員高田創也呼籲關注通膨飆高的風險，重申應該要逐步調高利率。

這凸顯出高市早苗政府和日銀對貨幣立場的差異。日本首相高市早苗在周三（25日）才提名兩位鴿派學者加入日銀政策委員會，被視為傳達出支持寬鬆貨幣政策的訊號。日銀目前把基準利率維持在0.75%。

日圓周四盤中升值0.3%，報155.90日圓兌1美元，逆轉前市貶值0.32%的走勢。

讀賣新聞周四報導，植田和男周二受訪時表示，「我們的基本立場是，如果我們的經濟和物價預期更有可能實現，我們將調整貨幣寬鬆的程度。」

根據1月公布的最新預測，日銀預期基礎通膨率將在2026年度下半年至2027年度達到央行的2%目標。

植田表示，雖然預測沒有重大變化，但如果企業與工會今春薪資談判結果比預期更強，實現央行目標的時間可能提前。

針對市場日益認為日銀可能在4月升息的預期，植田回應說：「我們將在3月和4月召開政策會議，屆時將仔細分析既有數據以做決定。」植田還說，日銀在決定是否升息時，不一定須等到4月1日季度短觀調查結果公布，因央行同時開展多項其他調查。

在周四，日銀審議委員高田創於京都對企業領袖發表演說時，再次呼籲升息，並形容日本過去一度「冰封」的通膨趨勢，如今已「熱到核心」。

高田表示：「我認為央行應該進一步換檔，並開始以『物價穩定目標已幾乎達成』為前提進行溝通。」

這些言論凸顯日本央行願意繼續升息，並希望維持市場對盡早升息的預期，以抵禦不受歡迎的日圓再度貶值。日圓貶值會推高進口成本和整體通膨。

但分析師指出，由於高市早苗傾向於擴張性財政和貨幣政策，政治因素可能影響日本央行的升息時機。

日銀下次政策會議定於3月18-19日召開，再下一場會議定於4月27-28日舉行並公布新的季度經濟成長和通膨預測。

