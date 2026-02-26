遊英國注意 沒電子旅簽禁登機入境 過境客也須辦ETA

我的頻道

編譯中心／綜合25日電
英國25日起強制執行電子旅遊憑證ETA，違反規定者不得登機入境；圖為希斯羅機場。(路透)

英國自25日開始強制執行電子旅遊憑證（ETA）和電子簽證（eVisa），未持有ETA和eVisa的民眾可被航空公司合法拒絕登機，且將被拒絕入境英國。

此外，英國公民及擁有雙重國籍者（即同時擁有英國和另一個國籍）將必須憑有效英國護照入境英國，不得使用其他國家護照。這是英國政府加嚴執行既定政策。

英國政府自2023年底分階段實施ETA。ETA不是簽證，適用對象為享有「免簽證」入境英國待遇的國家地區民眾，包括台灣護照持有人。

根據英國內政部資訊，適用ETA的國家地區有85個，包含美國。ETA申辦費用為16英鎊（約22美元），有效期間為2年，效期內可多次進出英國，台灣護照持有人一次最長可停留6個月。

不過，英國內政部強調，民眾須同時憑效期內護照入境。若護照早於ETA到期，則合法入境英國的有效期限將以護照到期日為準。由於ETA與護照資料連結，因此一旦原護照失效，旅客即必須重新申請ETA。

此外，搭乘航空公司班機在英國中轉過境的旅客，若途中需通過機場護照查驗，也必須事先申辦ETA。

英國內政部表示，多數透過英國ETA專屬應用程式（UK ETA app）申辦ETA的民眾可在「數分鐘內」得知申辦結果，但仍建議民眾提前申辦，預留3個工作天以防額外審核需求。

eVisa則適用具英國合法居留身分，但不具英國籍的民眾。英國內政部提醒，依法須持有eVisa進出英國的民眾應及時在英國相關官方網站更新個人eVisa帳號資料，包括新的護照資料，以免在出入境時遭遇不便。

