歷經144年 西班牙聖家堂最高塔封頂 全面完工還要10年

2026年2月20日，巴塞隆納聖家堂歷經144年興建工程，最高塔正式封頂。（路透）

全球最高教堂，西班牙巴塞隆納的聖家堂（Basílica de la Sagrada Família）歷經144年興建，近日迎來歷史時刻，教堂最高的「耶穌基督之塔」已達最終高度，立體十字架的上臂在2月20日成功安裝，象徵該塔的外部結構正式竣工，以172.5公尺總高度封頂，進一步鞏固其「全球最高教堂」地位。報導指出，儘管聖家堂已正式封頂，距離全面完工預計還需要10年的時間。

綜合媒體報導，按設計師高第規畫，聖家堂將有18座塔樓，高第1926年逝世時僅一座落成，耶穌基督塔是第14座落成。耶穌基督塔仍在進行內部修繕，外部也被起重機和棚架包圍，暫定今年6月10日、即高第逝世100周年紀念日當天正式揭幕。

聖家堂從1882年開始動工興建，因完全依賴民間捐款，加上歷經多位建築師接手，工程進度緩慢。高第在1883年接任總建築師，在1926年意外去世前，已為此投入43年心血，但當時工程尚未完成25%，他也長眠於教堂地下室。聖家堂至今卻從來沒有停止修築，成為了世界上唯一一個還沒正式完工就被列為世界遺產 的建築物。

西班牙聖家堂相關人員指出：「隨著十字架，最頂端支臂的安裝完成，我們終於完成了加冕於耶穌基督之塔頂部的十字架，至此這座塔以及整組六座中心塔群都已全部完工，對於聖家堂大家庭來說，這是非常重要的一天。」

報導指出，不少民眾與遊客特別來見證歷史性一刻，西班牙巴塞隆納的聖家堂被譽為是人類建築史上的曠世鉅作，不斷變化的表面是各種幾何形狀交叉，彩繪玻璃也是藝術家依據高第構想設計，利用自然光營造出神奇的空間氛圍，內部裝飾的柱子是獨特的高第設計。

據報導，這尊耶穌基督之塔的立體十字架於2025年在德國 製造，隨後幾乎全部在聖家堂組裝。白色釉面陶瓷、內部石質結構以及玻璃板均產自西班牙加泰羅尼亞地區的多家工廠和工坊。十字架以模塊形式從德國運達後，在中殿上方54米高處的一個工作平臺上進行了預組裝。

十字架的構件被組合成七個部分進行吊裝：下臂、中央核心、四個側臂，以及最後於2026年2月20日安裝完成的上臂。在上臂內部的最高處，將放置由義大利 藝術家馬斯特羅維托 (Andrea Mastrovito)創作的「天主的羔羊」雕塑。由此，建築師高第（Antoni Gaudí）希望置於十字架中央的「羔羊」，從十字架內部便能清晰望見。

十字架與外觀完工之際，也適逢高第逝世百周年，教堂方面表示，今年將舉辦紀念活動，並希望能在2034年前完成剩餘工程，為這項跨世紀建築畫下句點。