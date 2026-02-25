將辦4場世界盃賽 瓜達拉哈拉暴力肆虐 墨西哥主辦蒙塵

墨西哥哈里斯科州（Jalisco）雅克龍球場（Akron Stadium），是2026世界盃比賽場地之一。（路透）

瓜達拉哈拉這座城市上周末與墨西哥 其他地區一同爆發幫派暴力事件，起因是軍方擊斃一名惡名昭彰的毒梟。如今，瓜達拉哈拉正忐忑不安地迎接今夏世界盃 賽事，屆時該市將承辦四場比賽。

中央社引述法新社報導，由於墨西哥與美國及加拿大共同主辦本屆世界盃，當局正試圖藉助科技確保這項全球頂尖體育盛會的安全。

瓜達拉哈拉（Guadalajara）所在的哈里斯科州（Jalisco）政府，計畫動用無人機 、反無人機設備，以及人工智慧驅動的影像監控系統等多項工具，為賽事提供安全防護。

之所以有這些準備，是因為哈里斯科州近來深受人口失蹤與非法埋葬風暴所苦，而瓜達拉哈拉因為殘酷的毒品相關暴力，失蹤人口數比墨西哥其他城市都還要高。

哈里斯科新世代幫派（Jalisco New Generation Cartel）首領、被列為墨西哥與美國頭號通緝犯之一的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），22日在距瓜達拉哈拉約130公里處的軍事行動中喪生。

該幫派隨即展開報復，與安全部隊爆發激烈槍戰，導致墨西哥各地至少57人死亡，包括士兵與幫派分子，另外，墨西哥有20個州的公路遭到封鎖。

隨著巴士和商家遭縱火焚毀，當局一度暫停了瓜達拉哈拉及中部克雷塔羅州（Queretaro）的足球賽事。

足球世界管理機構國際足總（FIFA）拒絕針對這起發生在世界盃主辦城市之一的暴力事件發表評論。

瓜達拉哈拉街頭24日依舊顯得空空蕩蕩，商家持續歇業、哈里斯科州學校停課，另有約10幾個州也宣布停課。