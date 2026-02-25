各國搶囤關鍵礦產 「天然資源國族主義」時代來臨

我的頻道

編譯簡國帆／即時報導
全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽。（路透）
全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽，美國、歐盟及亞洲都正擴大礦產庫存，囤積這些被認為攸關國家安全與產業政策的資源，也象徵「天然資源國族主義」時代來臨。

華府已提議規模120億美元的「金庫計畫」（Project Vault），建立稀土和其他電氣化、國防及先進製造所需的礦產庫存，強化美國工業的供應鏈韌性。美國也提出其他礦產倡議，例如協調關鍵礦產政策定價與計畫的「資源地緣戰略參與論壇」（FORGE），以及聚焦保護AI相關供應鏈的「矽和平」（Pax Silica）倡議。

澳洲1月宣布，要透過8億美元的戰略關鍵礦產儲備，建立正式的國家支持庫藏戰略，優先考慮銻、鎵和稀土元素。歐盟正根據「RESourceEU」戰略，推動建立關鍵原物料聯合庫存的計畫，路透先前報導，這項行動預料將由義大利、法國及德國預計將領導。

印度和巴西已同意深化在關鍵礦產和稀土層面的合作，除了希望加強雙邊貿易，也力拚為乾淨能源、科技和國防產業所需的關鍵礦產，建立更具韌性的供應鏈。南韓今年稍早已推出了全面的關鍵礦產戰略，投入約1.72億美元的國家支持，擴大庫存規模和基礎設施。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）高級研究員施洛德（Patrick Schröder）指出，最新一波的庫存囤積潮，以金屬與礦產領域最明顯，各國正尋求降低供應鏈集中和出口管制所帶來的風險，「我們無疑正看到許多國家的思維轉向天然資源國族主義」，「這是危險趨勢，在積累庫存的措施變得更具強制性、缺乏透明度且被武器化時，戰略庫存可能演變成囤貨」。

這個戰略轉向，被一些分析師形容為大宗商品政策的結構轉變。荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師蔓希（Ewa Manthey）指出，在過往的周期中，價格上漲常會刺激礦場加快供應，從而降低建立戰略庫存的必要性，但「現在即使價格居高不下，新增供應依然緩慢且不確定，因此庫存本身正成為供應戰略的一環」，她認為這種政策的特徵具有明顯的「國族主義色彩」。

StoneX資深金屬分析師史考特－葛蕾（Natalie Scott-Gray）形容這股趨勢是「天然資源國族主義與追趕期」，類似於中國大陸長期以來建立金屬戰略儲備，再於供應短缺時釋出庫存或冷卻國內價格。

各國的考量之一，為中國大陸主宰稀土加工領域，可能構成國安漏洞。過去各國累積庫存，主要是面對供應短暫受擾或價格飆升時的緊急緩衝，施洛德認為，當前倡議的背後驅力，更明顯要對地緣政治因素建立緩衝，反映天然資源的安全定義正出現更廣泛的轉變：已攸關產業戰略和國家安全，而不只是危機管理。

經濟學人智庫（EIU）全球分析師甘聶莉瓦菈（Anushree Ganeriwala）便認為，當前的大宗商品囤積週期與過往不同，「之前大宗商品周期的驅動因素主要是傳統供需失衡或天氣震撼，現在的不同之處在於，政策和地緣政治風險正直接形塑市場結果」。高盛2月也指稱，最近黃金和工業金屬激增的需求，是「保險型需求」。

分析師預期，各國政府將加速囤積關鍵礦產，特別是與能源轉型和國防相關的金屬。StoneX資深金屬分析師史考特－葛蕾指出，這股趨勢還在早期階段，「各國政府現在認為供應鏈是國安基礎設施，不只是純粹的商業流動」。

供應鏈 稀土 歐盟

