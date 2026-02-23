此前裁定長和合約違憲 巴拿馬正式接管運河2港口

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
香港長江和記實業曾在2月12日發表聲明警告馬士基集團稱，馬士基或其旗下子公司APM Terminals如未經其同意擅自接管巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭的營運，就將引發法律行動。（路透）
香港長江和記實業曾在2月12日發表聲明警告馬士基集團稱，馬士基或其旗下子公司APM Terminals如未經其同意擅自接管巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭的營運，就將引發法律行動。（路透）

巴拿馬最高法院1月時宣布長和經營的巴拿馬運河兩個港口合約違憲。巴拿馬總統José Raúl Mulino最新下令，臨時接管長和旗下子公司運營的兩座港口。

香港經濟日報報導，José Raúl Mulino表示，位於戰略要地巴拿馬運河的這兩座港口的管理和運營將交由國家海事局，以確保港口持續、安全和高效運作。

他表示，這次接管適用於港口內的可移動設備，並不意味著所有權的最終喪失。巴拿馬將在「接管原因消失時」，將包括起重機在內的財產歸還所有者，並支付相應補償，除非相關設備被出售給新的一方。

另據法廣，巴拿馬官員表示，當局將制定新的國際招標模式，以引入「長期穩定的營運商」；兩座港口約1,200名員工則不會因接管而被裁員。

巴拿馬紙媒《新聞報》（La Prensa）指出，馬士基旗下的APM Terminals將在過渡期間經營其中一座港口，而總部位於瑞士的MSC地中海船運股份公司的當地子公司，將經營另一座港口。

長和此前表示，認為裁決是法律違憲，屬不合法，表示已根據投資保護條約，就爭議事項通知巴拿馬共和國，以保障長和的權益，並邀請巴拿馬共和國進行磋商。

針對巴拿馬法院撤長和港口合約，大陸國務院港澳事務辦公室此前曾批評，巴拿馬最高法院的裁決背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，並稱巴拿馬當局若一意孤行，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價。

巴拿馬運河 香港 國務院

