我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

受困東京晴空塔電梯20人近6小時獲救 一度評估強行撬門

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東京晴空塔。（美聯社）
日本東京晴空塔。（美聯社）

朝日新聞報導，日本東京晴空塔22日晚一部電梯故障、急速下墜，造成20名乘客受困電梯近六個小時，直至今晨2時左右，所有人員平安脫困，並無大礙。東京警視廳正調查事故原因。

這起事件發生在22日晚間約8時25分，東京晴空塔表示，連結天望甲板的電梯中有兩部在下行途中於離地約30公尺處緊急停下，其中一部無人搭乘，另一部載有20人，其中包含兩名女童。

事發時，天望甲板一帶約有1200名遊客一度滯留，隨部分電梯恢復運轉才陸續下樓；據稱也有乘客表示一度表示「缺氧」。晴空塔表示，事發電梯內對講機無法使用，受困者改以手機對外聯絡，車廂內備有緊急用行動馬桶與飲用水。

電梯故障近四小時後，警方與消防考量乘客狀況，一度評估必要時採「強行突破」，以切割器等工具撬開電梯、接通旁側緊急階梯疏散。不過經與晴空塔協議後，最終改以另一部電梯靠近事故電梯，開啟緊急門並架設臨時橋接撤離，兩電梯間距約1.5公尺。救援隊於23日凌晨1時44分抵達定位，引導乘客依序通過，1時55分完成轉移，2時02分自五樓結束救援。

東武塔晴空塔公司宣布，23日將臨時休業並進行電梯檢查；預計在23日下午5時公告24日是否營業。

東京晴空塔是一座高634公尺的電波塔。據東武鐵道及東芝電梯等官網資訊，電梯可在50秒內將乘客送達地面上方350公尺的天望甲板。

世報陪您半世紀

日本

上一則

美軍主導情蒐組助墨剿毒梟 國務院促美公民避難

延伸閱讀

電梯出狀況…東京晴空塔「電梯急速下墜」 約30人受困

電梯出狀況…東京晴空塔「電梯急速下墜」 約30人受困
8000本書蓋「知識柱」布拉格書塔暴紅 湧打卡人潮

8000本書蓋「知識柱」布拉格書塔暴紅 湧打卡人潮
全台「人屋雙老」危機 補助難落實、修繕阻礙多

全台「人屋雙老」危機 補助難落實、修繕阻礙多
世界最長如80層樓高 魔幻重慶神女大扶梯試運行

世界最長如80層樓高 魔幻重慶神女大扶梯試運行

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她