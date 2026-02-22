美軍主導情蒐組助墨剿毒梟 國務院促美公民避難

墨西哥 軍方今天對毒梟歐塞奎拉展開行動，造成他負傷身亡。美國國防官員向路透社透露，一個美軍主導、專責蒐集毒梟情報的新任務小組在墨軍突襲行動中發揮作用。

路透社報導，美國官員指出，於去年底低調成立的該「打擊販毒集團聯合跨部門特遣部隊」（Joint Interagency Task Force-Counter Cartel）涉及多個美國政府機構，目標勾勒出美墨邊境兩側販毒集團成員的網絡。

不願意具名的該名官員並未透露，這支由美軍主導的任務小組是否向墨西哥當局提供任何具體情資，強調這次突襲本質上是墨西哥軍方主導的軍事行動。

墨西哥國防部表示，哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦、人稱「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）在西部哈里斯科州（Jalisco）槍戰中身受重傷，於空中後送至墨西哥市途中死亡。國防部同時指出，美國當局提供「輔助性情資」。

這次行動引發一連串暴力事件，超過6個州發生汽車縱火，持槍分子並封鎖公路。

法新社報導，墨西哥軍隊擊斃歐塞奎拉後，墨西哥多地出現暴力、封路，並有航班因而取消。美國國務院 今天敦促在墨美國公民 就地避難。

國務院主管領事事務部門在社群平台X上發布聲明表示：「美國公民應該就地避難，直到另行通知。」

聲明指出：「道路封鎖已對航空公司營運造成影響，瓜達拉哈拉（Guadalajara）和瓦拉塔港（Puerto Vallarta）都有部分國內與國際航班遭到取消。」