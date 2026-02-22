賽車、足球賽…吸金 中東產油國拚GDP 大推運動觀光

中東海灣國家近年致力發展運動旅遊。圖為在阿布達比舉辦的國際女子網球賽事。(歐新社)

素以「產油致富」聞名的中東海灣國家，近年不約而同發展運動旅遊。阿拉伯商業媒體分析，舉辦大型運動賽事，是吸引全球遊客最快速的主要方式，也成為中東國家經濟成長動能。

中東地區是全球能源供應中心，向來以石油經濟驅動國家發展。但沙烏地阿拉伯 、阿拉伯聯合大公國（阿聯）和卡達三大主要產油國，近年大力發展賽車 、足球等運動旅遊項目。

阿聯首都阿布達比是全球最大綜合格鬥（MMA）賽事品牌「終極格鬥冠軍賽」（UFC）在美國總部以外，舉辦賽事活動次數最多的海外地點。而2026年一級方程式賽車（F1），將在年底於阿布達比舉行。

阿聯第一大商業城杜拜則被視為印度 板球在海外的熱門活動地點，多次舉辦印度板球超級聯賽（IPL）。

報導指出，阿聯在「2030年願景」的旅遊發展部分中，設下在2030年前達到每年吸引4000萬遊客的目標，預期為阿聯國內創造17萬個就業機會。

而卡達是2022年國際足球總會（FIFA）世界盃足球賽的主辦國；沙烏地阿拉伯則是2034年主辦國。

面對外界質疑沙烏地阿拉伯透過運動粉飾人權狀況，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼曾說，「有人批評我在用『運動洗白』，我不在乎，因為運動已為我創造1%的GDP成長。」

沙烏地阿拉伯運動部對媒體表示，沙烏地阿拉伯在2020年後4年間舉辦過80多項國際運動賽事，吸引約250萬名遊客，創造2.4億美元收入。

阿聯運動旅遊公司ES Sport創辦人何特（Alan Holt）指出，舉辦國際運動賽事除可獲得門票收入外，還能帶動當地飯店入住率和刺激消費，而且參與運動賽事的觀光客往往消費得更多，停留時間更長，對賽事充滿熱情，回流率高。