我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

賽車、足球賽…吸金 中東產油國拚GDP 大推運動觀光

編譯中心／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東海灣國家近年致力發展運動旅遊。圖為在阿布達比舉辦的國際女子網球賽事。(歐新社)
中東海灣國家近年致力發展運動旅遊。圖為在阿布達比舉辦的國際女子網球賽事。(歐新社)

素以「產油致富」聞名的中東海灣國家，近年不約而同發展運動旅遊。阿拉伯商業媒體分析，舉辦大型運動賽事，是吸引全球遊客最快速的主要方式，也成為中東國家經濟成長動能。

中東地區是全球能源供應中心，向來以石油經濟驅動國家發展。但沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（阿聯）和卡達三大主要產油國，近年大力發展賽車、足球等運動旅遊項目。

阿聯首都阿布達比是全球最大綜合格鬥（MMA）賽事品牌「終極格鬥冠軍賽」（UFC）在美國總部以外，舉辦賽事活動次數最多的海外地點。而2026年一級方程式賽車（F1），將在年底於阿布達比舉行。

阿聯第一大商業城杜拜則被視為印度板球在海外的熱門活動地點，多次舉辦印度板球超級聯賽（IPL）。

報導指出，阿聯在「2030年願景」的旅遊發展部分中，設下在2030年前達到每年吸引4000萬遊客的目標，預期為阿聯國內創造17萬個就業機會。

而卡達是2022年國際足球總會（FIFA）世界盃足球賽的主辦國；沙烏地阿拉伯則是2034年主辦國。

面對外界質疑沙烏地阿拉伯透過運動粉飾人權狀況，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼曾說，「有人批評我在用『運動洗白』，我不在乎，因為運動已為我創造1%的GDP成長。」

沙烏地阿拉伯運動部對媒體表示，沙烏地阿拉伯在2020年後4年間舉辦過80多項國際運動賽事，吸引約250萬名遊客，創造2.4億美元收入。

阿聯運動旅遊公司ES Sport創辦人何特（Alan Holt）指出，舉辦國際運動賽事除可獲得門票收入外，還能帶動當地飯店入住率和刺激消費，而且參與運動賽事的觀光客往往消費得更多，停留時間更長，對賽事充滿熱情，回流率高。

世報陪您半世紀

沙烏地阿拉伯 印度 賽車

上一則

烏、捷克抵制帕運開幕 痛批國際帕委會1決定令人羞愧

下一則

威廉、凱特救王室形象 英王位繼承順位擬將安德魯移除

延伸閱讀

力求經濟轉型 中東國家大力發展運動觀光

力求經濟轉型 中東國家大力發展運動觀光
Q4成長率掉到1.4% 川普歸咎政府關門導致GDP短少2百分點

Q4成長率掉到1.4% 川普歸咎政府關門導致GDP短少2百分點
阿布達比金融峰會資料外洩 波及前英相等政商名流

阿布達比金融峰會資料外洩 波及前英相等政商名流
厄多安稱阿聯領袖「健康問題」 發文後刪除

厄多安稱阿聯領袖「健康問題」 發文後刪除

熱門新聞

一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我