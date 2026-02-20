二戰後最嚴峻安保環境 高市警告中國脅迫 擬修安保文件、體制改革

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時強化關鍵供應鏈

路透與富士電視報導，高市表示，日本正面臨自第二次世界大戰以來「最嚴峻且最複雜的安全保障環境」，並指出中國軍事活動擴張、與俄羅斯的安全合作日益緊密，以及北韓核子飛彈能力持續提升。她強調，外交與防衛必須相互配合，「在守護我國獨立與和平的同時，引導分裂與對立加劇的世界走向開放與協調，並積極扮演角色，使日本與世界能夠共同繁榮」，並宣示將展開「負責任的日本外交」，致力創造和平與繁榮。

她補充說，政府將於今年修訂「安保三文件」，制定新的防衛戰略，並加速檢討軍事出口規則，擴大對外銷售、強化國防產業。

高市示：「中國正加劇以武力或脅迫方式，單方面改變東海與南海現狀的企圖。」不過，對於轉冷的中日關係，高市也表示，「全面推動戰略互惠關係，構築建設性且穩定的關係，是高市內閣一貫的方針」，並指出「在持續溝通的同時，將從國家利益的觀點出發，冷靜且適切地因應」。

儘管日本有和平憲法，高市加速推動2023年啟動的軍事擴張計畫，預計在3月底前將國防支出提高至GDP的2%，使日本躋身全球軍費支出最高的國家之列。她同時表明，將把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，並新設「宇宙作戰集團」。

日本並沒有如美國中央情報局（CIA）或英國軍情五處（MI5）那樣的對外或對內情報機構，高市表示，為提升政府的情報蒐集與整合能力，將在內閣設置由首相擔任議長、相關閣員組成的「國家情報會議」，並把內閣情報調查室升格為「國家情報局」，整合包括警方與防衛省在內、跨部會蒐集的情資加以運用。她也強調，政府將推動相關制度設計，防範來自外國的不當干預，並採取必要對策。

除安全議題外，高市提議設立日本版的美國外國投資審查委員會（CFIUS），以審查外資對敏感產業的投資，並將檢討外國人購地的相關規定。她也承諾強化供應鏈，降低對「特定國家」的依賴，並與盟友合作，在偏遠的太平洋島嶼南鳥島周邊確保稀土在內的關鍵原料。此外，她還承諾加速重啟2011年福島核災後停擺的核子反應爐。

高市在結語中表示：「不迎接挑戰的國家沒有未來，只想守成的政治，無法帶來希望。」

路透指出，高市就任4個月來，因「台灣有事」答辯與中國爆發外交爭端。她在2月眾議院選舉中，將原本脆弱的多數優勢轉為壓倒性勝利後，隨即拋出政策議程，因應她所認為來自中國及其區域夥伴日益升高的經濟與安全威脅。隨著自民黨與日本維新會組成的執政聯盟掌控眾議院逾三分之二席次，相關計畫的推動幾乎不致遭遇重大阻力。

日本 供應鏈 眾議院

