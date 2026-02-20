高市早苗內閣2.0支持率73% 半數民意期待「能執政多久就多久」

日本首相高市早苗第二次內閣成立，18日在媒體前亮相。(歐新社)

日本 首相高市早苗第二次內閣成立後，日本電視台（NNN）與讀賣新聞於18、19日民調 ，結果顯示高市內閣支持率為73%，較約一周前上升6個百分點；不支持率為17%。對於高市應該執政多久，52%回答「能做多久就多久」，對高市長期執政持正面態度。

日本電視台報導，針對高市首相此次讓所有閣僚續任的決定，65%受訪者表示「給予肯定」，20%表示「不予肯定」。

關於高市應執政多久，52%受訪者回答「能做多久就多久」，33%認為應做到自民黨總裁任期結束的2027年9月；5%認為「到今年內為止」，6%則回答「應立即更換首相」。

政策方面，高市提出食品消費稅兩年限期歸零，以及導入「給付型稅額扣抵制度」，並計畫於今年夏季前彙整中期方案。對此，58%受訪者認為「妥當」，15%認為「太快」，17%認為「太慢」。此外，對於高市任內推進國會修憲討論，近6成受訪者表示「期待」。

另一方面，對於中道改革連合新任代表小川淳也，28%受訪者表示「期待」，58%表示「不期待」。

政黨支持率方面，自由民主黨 為43%，聯合執政的日本維新會為3%。其他政黨依序為未來團隊6%、中道改革連合5%、國民民主黨5%、參政黨4%。

民調時間為2月18日至19日，對全國有投票權選民進行電話訪問。固定電話353人（回收率54%），行動電話601人（回收率27%），合計954人完成作答。