和平委員會登場 歐盟派遣「觀察員」引內訌

編譯中心／綜合19日電
由美國總統川普組建的「和平委員會」19日在華盛頓舉行首次會議。（美聯社）
由美國總統川普組建的「和平委員會」19日在華盛頓舉行首次會議。（美聯社）

美國總統川普組建的「和平委員會」（Board of Peace）19日在華盛頓舉行首次會議，他直指該委員會所以成立，是因為加薩戰爭「無法透過聯合國解決」。川普組建該機構的真實目的受到廣泛質疑，美國主要歐洲盟友拒絕加入。不過，歐盟日前宣布，歐盟委員派遣「觀察員」出席會議，引發多個歐盟國家不滿。

白宮表示，超過45個國家派代表出席，惟英國、法國等歐洲主要盟友未有參與。目前聯合國五大常任理事國中，其他四個成員目前都沒有聲明接受邀請。

梵蒂岡國務卿帕羅林18日表示，梵蒂岡也不會加入，並強調在國際層面處理危機應由聯合國來負責。

此前有不少分析稱，由於擔心和平委員會將削弱聯合國的角色，部分國家對是否加入表示猶豫。而過去多次批評聯合國，且並大幅削減對聯合國機構捐款的川普在會議上表示，美國將支持聯合國，並確保聯合國具影響力。他表示，美國將協助令聯合國更強大，「他們需要幫助，尤其是在資金方面。我們將提供資金援助，並確保聯合國能夠正常運作。」

川普稱，和平委員會將一定程度上監督聯合國，並宣布美國將為該委員會捐贈100億美元。不過，他沒有透露資金來源的細節，也沒有說明是否已向國會提出撥款申請。

阿根廷、土耳其、匈牙利等國派代表出席此次會議，但多數歐洲國家和歐盟委員會拒絕加入。歐盟委員會則是最終派遣一名「觀察員」出席會議，但招致批評。

歐委會決定派遣地中海事務專員舒伊察，參加「和平委員會」首次正式會議，以表達歐盟在加薩局勢上的立場。歐盟發言人稱，「舒伊察將參加該委員會關於加薩問題的專題討論，但我要強調的是，歐委會不會成為該委員會的成員。」歐盟多國批評稱，這一決定事先並未通知各國，缺乏必要的授權，並可能被解讀為歐盟對這一會議的集體認可。

法國也對此表示驚訝，指其未獲授權出席，「就巴黎而言，和平委員會需要重新聚焦加薩問題，以符合聯合國安理會決議，在消除這一模糊地帶前，法國不會參與。」

上周剛訪問華盛頓的以色列總理內唐亞胡，雖然早前表態支持倡議，但最終決定缺席，改由右翼外相薩爾代表參會。

由美國總統川普組建的「和平委員會」19日在華盛頓舉行首次會議。歐新社
由美國總統川普組建的「和平委員會」19日在華盛頓舉行首次會議。歐新社

聯合國 歐盟 加薩

