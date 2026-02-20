北韓大秀核彈頭火箭發射器 金正恩：敵國連神明也難救

我的頻道

編譯中心／綜合19日電
金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（歐新社）
金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（歐新社）

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）18日在首都平壤出席「朝鮮軍工部門獻給朝鮮勞動黨第九次代表大會的600毫米大口徑火箭炮贈送儀式」，並發表講話。金正恩亦展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系統，強調開戰後將能瞬間癱瘓交戰敵對國的指揮體系與基層軍隊，就連神明也「難以庇佑」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在儀式上演說，宣稱這款新的600毫米多管火箭系統是全球獨一無二的，並說這是「適合特殊攻擊，以完成戰略任務」的武器。北韓官媒以委婉說法指出核武的使用。

金正恩強調，這套武器系統是用於「嚇阻」敵人。他並未明指敵人是何方，而南韓仍是北韓的主要對手。金正恩還稱，這武器一旦使用，就連神明也「難以庇佑」。

從北韓官媒公開的影像來看，新款火箭砲的改良款發射車擁有4軸底盤、搭載5支發射管，與先前的4支發射管相比擁有更強大的火力與打擊密度。金正恩親自駕駛發射車的畫面也被媒體捕捉。

中央社引述法新社報導，金正恩上月參觀火箭工廠時，南韓官員與分析人士說，這些武器可能用於對付平壤以南的國家。南韓首爾距與北韓邊界，最近處不到50公里。

南韓國防安全論壇事務總長申宗佑（音譯）分析，金正恩強調AI技術與複合誘導系統，主要是為了提升火箭砲精準度，確保能精準命中射程400公里左右的目標，即便受氣候因素而影響飛行，也能透過AI修正偏差，提升精準打擊能力。

此外，金正恩的胞妹金與正19日表示，她「高度肯定」南韓承諾要防止無人機再次入侵北韓。

北韓聲稱，在上月擊落一架南韓的偵察無人機。這事件影響到南韓總統李在明推動改善南北關係的努力。首爾統一部長鄭東泳上周對無人機事件表示「深感遺憾」。

金正恩在平壤出席「朝鮮軍工部門獻給朝鮮勞動黨第九次代表大會的600毫米大口徑火箭...
金正恩在平壤出席「朝鮮軍工部門獻給朝鮮勞動黨第九次代表大會的600毫米大口徑火箭炮贈送儀式」。（歐新社）

金正恩 北韓 南韓

