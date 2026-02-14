淘金客湧向「金三角」 澳洲去年發1.6萬淘金證創紀錄

國際金價創新高，促使澳洲淘金愛好者近期湧到著名淘金區維多利亞省中部「金三角」地區碰運氣。（路透）

國際金價 屢創新高，全球隨之掀起真正的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲 維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼邁向發財之路。路透引述該省政府數據，截至去年10月已發出近1.6萬張淘金許可，為歷年最多，高於前年同期的1.1萬張，持有效許可的淘金者超過10萬。

經濟日報引述路透報導，澳洲維多利亞省一塊面積9600平方公里、被稱為「金三角」的地區，湧入許多淘金客，這裡是澳洲歷史悠久的金礦地帶。據十多名淘金者的訪談表示，創紀錄的金價、社群媒體、電視節目「荒野淘金客」的成功，以及對戶外活動的熱愛，都是推動這波熱潮的因素。

從事建築工作的杜克，過去常與父親一起淘金，如今則帶著兒子伊森投入淘金。11歲的伊森繼承了祖父的探測器，而杜克則升級了自己的設備，他說，「以現在的價格來看，確實有機會挖到一塊足以改變人生的黃金。」

在維多利亞省，淘金者必須向州政府購買許可證，只能使用手動工具淘金，可保留所找到的任何黃金。這類挖礦許可證每張售價28.60澳幣、效期十年，需求已創歷史新高，截至11月接近1.6萬張。

全球最大手持式金屬探測器製造商Codan執行總經理哈維表示，維多利亞省最新一波淘金熱，其實是更廣泛全球現象的一部分。由於探測器在澳洲本土以及非洲、美洲銷售強勁，已帶動該公司今年股價翻倍。

港媒明報報導，隨著國際地緣政治風險不斷升溫，黃金成市場追捧的避險資產。現貨金上月底一度升穿每盎司5500美元，創歷史新高。投行高盛 預期今年底金價或升至每盎司5400美元，花旗銀行更形容現況對開採黃金者而言是「四十年一遇的大禮」。

金價高企除了吸引業餘淘金客，不少礦業公司亦加緊投資澳洲金礦，澳洲礦業公司Alkane去年便宣布收購同在澳洲設礦的加拿大礦業公司Mandalay Resource，盼提升年度黃金產能。

不過亦有分析指出人力成本上漲等因素或令投資回報欠佳，恐讓淘金夢成空。