北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛進入接班內定階段

北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（前排右）、其女兒金主愛（前排中）與妻子李雪主（前排左）1月1日在平壤參訪錦繡山太陽宮。（歐新社）

南韓 國家情報院（NIS）12日向國會議員表示，北韓 似乎已進入將領導人金正恩 之女金主愛定位為接班人的階段。

韓聯社報導，南韓國會情報委員會成員朴善源與李成權受訪時指出，國情院是在閉門簡報中提出上述評估。李成權轉述說：「隨著金主愛出席北韓人民軍建軍紀念日等多項重要活動，並前往錦繡山太陽宮參拜，且已捕捉到她就部分國家政策表達意見的跡象，國情院認為她目前已進入被指定為接班人的階段。」

朝中社8日報導，北韓勞動黨第九次代表大會將於2月下旬在平壤舉行。根據南韓中央日報報導，國情院指出，將在黨代表大會相關活動期間，重點觀察金主愛是否出席、現場禮賓規格如何、是否使用象徵性稱謂或直接使用本名，以及黨章是否出現暗示接班安排的相關訊號。

李成權同時透露，國情院此次簡報中，對金主愛地位的說法出現調整。他轉述說：「過去對金主愛使用的是『接班人培訓』的表述，而今天則罕見地改稱為『接班內定階段』。」

朴善源也表示，金正恩一直逐步對外鋪陳接班布局，並補充指出，自去年年底起，開始凸顯金主愛在禮賓序列中位居第二的地位；她親赴現場傾聽並化解困難，對政策措施的執行提出意見，角色明顯被積極強化。國情院據此判斷，她目前已進入內定階段；朴善源並強調，這是國家情報院所作出的分析與判斷。