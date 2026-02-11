加拿大降半旗悼念校園槍擊案遇難者 警方公布槍手身份

加拿大警方11日更正傷亡數據，確認此次事件造成包括槍手在內9人死亡，而非此前報導的10人。(路透)

加拿大 議會大廈及全國所有聯邦政府 建築物11日起降半旗誌哀，為期七天，以悼念卑詩省坦布勒嶺鎮校園槍擊案的遇難者。警方11日更正傷亡數據，確認此次事件造成包括槍手在內9人死亡，而非此前報導的10人。

加拿大總理卡尼 當日在議會大廈對記者表示，這對整個國家來說是「非常艱難的一天」。卡尼已取消原定於11日舉行國防政策發佈會等行程，以全力善後。

警方當天在新聞發佈會上表示，最初認為一名受重傷的女性受害者在送醫途中死亡，但隨後確認她仍有生命體徵，處於重傷狀態。此次事件造成超過25人受傷。

警方披露的細節顯示，10日發生的這起慘劇始於一處民宅。槍手首先在住所殺害兩名親屬，然後前往坦布勒嶺中學繼續行兇。

警方說，校園內多名遇難者年齡在12至13歲之間。警方在學校走廊發現一名遇難者，其餘受害者則分佈在圖書館內。校園內的受害者與槍手沒有親屬關係。

警方確認，槍手係開槍自盡，年齡18歲，名為傑西·範魯特塞拉爾，曾就讀於事發中學，但已輟學。警方在現場搜獲一支長槍和一支經過改裝的手槍。尚不清楚這些武器的合法來源及購買者。