我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

為了川普吵翻 英女訪美遭父親開槍射殺

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有25人受傷。

這起事件發生在當地下午2時過後，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，在一所高中內發現6人死亡；另2人在一處住宅內被發現死亡，被認為與校園槍擊有關；還有1人在送醫途中死亡。另有25人正在當地一處醫療中心接受傷勢評估。

警方表示，也發現一名疑似槍手死亡，死因疑似自戕。

加拿大環球郵報指出，當局在下午2時15分左右向地區手機發送槍手行兇警報，要求居民就地避難、避免外出。依據警示內容，嫌犯被描述為一名穿著洋裝、棕色頭髮的女性。

北方衛生局（Northern Health）發言人柯林斯（Eryn Collins）表示，坦布勒里奇健康中心已啟動「橘色代碼」，代表發生大規模傷亡事件或大型緊急應變，目前已採取限制進出等管制措施。

坦布勒里奇是一座偏遠市鎮，人口約2400人，位於卑詩省北部落磯山脈山麓，約在溫哥華東北方1155公里處。

加拿大 槍擊

上一則

中國日本商會憂「日中對話斷絕」 盼雙方關係修復

延伸閱讀

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
古巴燃油短缺危機加劇 加拿大暫停飛往哈瓦那航班

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大暫停飛往哈瓦那航班
馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學
川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」 放話沒補償休想通車

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」 放話沒補償休想通車

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返