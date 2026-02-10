重磅快評／高市啟動核電 力推日本不死鳥重生

我的頻道

聯合報主筆室
日本重啟全球最大的柏崎刈羽6號核電機組。圖為位於柏崎刈羽核能發電廠外觀。（路透）
日本重啟全球最大的柏崎刈羽6號核電機組。圖為位於柏崎刈羽核能發電廠外觀。（路透）

9日是日本關鍵的一天，形式上是高市早苗勝選上任成為日本首位女首相，但高市任職隨選舉勝負起落，談不上對大和民族的精神意義；要談實質意義，應推重啟日本最大、也是全球最大的柏崎刈羽6號核電機組。這機組自311大地震日本決定全境關閉核電廠迄今首次企圖重啟運轉的機組還一波三折，9日終於排定的二度重啟，原因是首次重啟上月21日實施，但重啟時意外警鈴大作，廠方立即中止重啟計畫，克服波折延到昨天再次重啟。

核電在日本具備象徵意義，二戰時吃原子彈毀了國家，是地球上唯一受過原子彈傷害的國家，但戰後日本全力發展核電，核電廠無論裝置容量或密度，都是全球之最，311福島大地震造成電廠全黑大災難，毅然決定關閉所有核電廠，柏崎刈羽雖位於裡日本新潟，但也倂同關廠，關廠迄今超過14年。日本以全球最大機組揭開核電序幕，宣示恢復其核電不死鳥的至尊地位。

重啟柏崎刈羽需要很大的勇氣。日本地震多，可謂世界之最；日本境內又以濱日本海的新潟因為中越斷層插入，地震發生的頻率更是高得多，幾乎隨時都有地震活動，時不時會發布地震預警；更讓人神經緊張的，是地震預警時隨時要作避震準備，地震活動平靜時更得繃緊神經，因為地震活動緩下來，意味開始蓄積下次更大地震的動能。從柏崎刈羽廠址所在的「新潟-神戶應變集中帶」名稱，不難想像神經緊張程度。

台灣爭議極大的核四廠採用的反應爐，正是柏崎刈羽同型的進步型沸水式反應爐(ABWR)，而柏崎刈羽6號機在停機前曾有三年多的運轉實績，這也是全球ABWR唯一的運轉經驗，停機超過14年若重啟成功，對至今仍奉行核電的台灣有其特別意義，台灣與日本的核電有基本差異，台灣未受過原能傷害，當然不具備不死鳥的至尊地位。

核電雖不是台灣的不死鳥，但以能源幾乎全數仰賴進口的困境，可說所有能源都危急存亡，都應列為不死鳥的小心呵護，一旦能源出問題，台灣經濟立刻打擺子。

