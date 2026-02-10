義大利傳運鈔車劫案 歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

義大利南部普利亞大區613號高速公路10日上午驚傳搶劫槍案，一群武裝歹徒疑似假扮警車攔截保全運鈔車，並以爆裂物炸開車尾。（取材自@RT_com在X的影音）

太陽報報導，義大利 南部普利亞大區（Puglia）10日上午一處高速公路上演宛如好萊塢 動作片的運鈔車劫案。一群武裝歹徒疑似假扮警車攔截保全運鈔車，先以縱火封路、再以爆裂物炸開車尾強行闖入，義大利憲兵隊與警方趕抵後雙方爆發交火。歹徒逃逸時更沿途撒下金屬刺釘阻斷追擊，整起案件過程火力與爆破交錯，險象環生。

Hollywood-level SHOOTOUT in Italy: masked thieves in overalls unleash Kalashnikov fire on police in Puglia



After detonating vehicle mid-highway and attempting to rob cash van



Heist fails—two arrested, others escaped by robbing passing motorists

警方指出案發地點位於613號高速公路萊切（Lecce）與布林迪西（Brindisi）之間路段。現場影片顯示，一群蒙面歹徒駕駛深藍色愛快羅密歐轎車，車頂裝有藍色警示燈，疑似刻意仿效警車。歹徒先開貨車橫停，隨後縱火形成火牆，迫使義大利民營安全服務集團BTV的運鈔車停下，同時拖延警方抵達時間。歹徒接著用爆裂物炸開運鈔車後車廂。

多名路過駕駛拿起手機拍下驚險一幕；其中一段影片，拍攝者一邊喊「你看、你看……他們在搶劫！」鏡頭一邊對準運鈔車尾部。下一秒聽見一聲震耳欲聾的爆裂巨響，車尾門板瞬間被炸飛，殘骸四散，濃黑煙柱隨即翻湧竄起。

義大利憲兵巡邏隊趕抵現場，警匪爆發激烈交火。嫌犯持卡拉什尼科夫自動步槍及霰彈槍等武器。現場槍聲大作，1輛警車3度被擊中，另有1輛便衣車輛遭嫌犯衝撞，最終歹徒搶奪路過車輛逃逸，過程中還沿途撒金屬刺釘，企圖阻斷追擊路線，場面宛如好萊塢動作電影般驚心動魄。

報導指出，儘管爆炸威力驚人，運鈔車內仍啟動一套泡沫式安全機制，最終成功阻止歹徒得逞。警方研判約6人涉案，目前已逮捕2名嫌犯，所幸槍戰過程並未有人員受傷。

這是義大利7天內發生2起同類案件。義大利中部阿布魯佐（Abruzzo）高速公路日前也傳出運鈔車被搶，做案手法與最新搶案幾乎相同，據報得手約40萬歐元現金（約47.6萬美元）。