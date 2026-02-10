我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過「保護台灣法案」 中對台動武恐被踢出國際金融圈

微軟比IBM更「便宜」？AI燒錢時代 科技巨擘定價邏輯生變

義大利傳運鈔車劫案 歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

編譯盧思綸／即時報導
義大利南部普利亞大區613號高速公路10日上午驚傳搶劫槍案，一群武裝歹徒疑似假扮警車攔截保全運鈔車，並以爆裂物炸開車尾。（取材自@RT_com在X的影音）
義大利南部普利亞大區613號高速公路10日上午驚傳搶劫槍案，一群武裝歹徒疑似假扮警車攔截保全運鈔車，並以爆裂物炸開車尾。（取材自@RT_com在X的影音）

太陽報報導，義大利南部普利亞大區（Puglia）10日上午一處高速公路上演宛如好萊塢動作片的運鈔車劫案。一群武裝歹徒疑似假扮警車攔截保全運鈔車，先以縱火封路、再以爆裂物炸開車尾強行闖入，義大利憲兵隊與警方趕抵後雙方爆發交火。歹徒逃逸時更沿途撒下金屬刺釘阻斷追擊，整起案件過程火力與爆破交錯，險象環生。

警方指出案發地點位於613號高速公路萊切（Lecce）與布林迪西（Brindisi）之間路段。現場影片顯示，一群蒙面歹徒駕駛深藍色愛快羅密歐轎車，車頂裝有藍色警示燈，疑似刻意仿效警車。歹徒先開貨車橫停，隨後縱火形成火牆，迫使義大利民營安全服務集團BTV的運鈔車停下，同時拖延警方抵達時間。歹徒接著用爆裂物炸開運鈔車後車廂。

多名路過駕駛拿起手機拍下驚險一幕；其中一段影片，拍攝者一邊喊「你看、你看……他們在搶劫！」鏡頭一邊對準運鈔車尾部。下一秒聽見一聲震耳欲聾的爆裂巨響，車尾門板瞬間被炸飛，殘骸四散，濃黑煙柱隨即翻湧竄起。

義大利憲兵巡邏隊趕抵現場，警匪爆發激烈交火。嫌犯持卡拉什尼科夫自動步槍及霰彈槍等武器。現場槍聲大作，1輛警車3度被擊中，另有1輛便衣車輛遭嫌犯衝撞，最終歹徒搶奪路過車輛逃逸，過程中還沿途撒金屬刺釘，企圖阻斷追擊路線，場面宛如好萊塢動作電影般驚心動魄。

報導指出，儘管爆炸威力驚人，運鈔車內仍啟動一套泡沫式安全機制，最終成功阻止歹徒得逞。警方研判約6人涉案，目前已逮捕2名嫌犯，所幸槍戰過程並未有人員受傷。

這是義大利7天內發生2起同類案件。義大利中部阿布魯佐（Abruzzo）高速公路日前也傳出運鈔車被搶，做案手法與最新搶案幾乎相同，據報得手約40萬歐元現金（約47.6萬美元）。

義大利 好萊塢

上一則

嚴寒與高溫同時存在 全球迎史上第5熱的1月

下一則

日媒：高市早苗表態推修憲後 社媒提及修憲貼文暴增逾10倍

延伸閱讀

領錢發紅包防搶 洛縣檢察長：歹徒可能在銀行停車場鎖定目標

領錢發紅包防搶 洛縣檢察長：歹徒可能在銀行停車場鎖定目標
貧童變羊絨王…義大利企業家把員工當家人 批判血汗企業

貧童變羊絨王…義大利企業家把員工當家人 批判血汗企業
到中國80次的義大利71歲記者 帶北京冬奧背包看米蘭冬奧

到中國80次的義大利71歲記者 帶北京冬奧背包看米蘭冬奧
義大利卡布里島今夏新規：禁止逾40人團客登島

義大利卡布里島今夏新規：禁止逾40人團客登島

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議