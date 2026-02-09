美特使登駐中東航母威嚇伊朗 和平獎穆哈瑪迪又遭伊判囚7年半

我的頻道

編譯中心／綜合8日電
美國伊朗問題首席談判代表威科夫7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母。(路透)
美國伊朗問題首席談判代表威科夫7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母。(路透)

美國與伊朗結束在阿曼舉行的間接談判，並同意未來一周繼續會談之際，美國伊朗問題首席談判代表威科夫與美國總統川普女婿庫許納，於7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母，顯示美國並未放鬆對伊朗的軍事壓力。

威科夫在社交媒體發文指出，林肯號航母及其打擊群「保障了我們的安全，並踐行了川普總統『以實力求和平』的理念」。

伊朗外長阿拉奇同日警告，與美發生戰爭可能性始終存在，德黑蘭已做好和平與戰爭兩手準備。已向區域各國保證美方一旦發動攻擊，德黑蘭只會打擊駐紮區內美軍，不會攻擊美軍所在國家本身。

伊朗塔斯尼姆通訊社7日報導，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維表示，伊朗空軍目前處於「最高戰備狀態」，並與其他軍種充分協調，隨時準備「堅定有力地應對任何形式的威脅或侵略」。穆薩維指該國敵人非常清楚，對伊朗發動戰爭行為不僅會導致徹底戰略失敗，還會導致戰爭及危機蔓延至整個地區，任何針對伊朗冒險或戰爭也會給其支持者帶來沉重且無法彌補代價。

另一方面，娜吉斯基金會（Narges Foundation）8日表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）再度被判刑7年半。伊朗外交部沒有立即回應置評請求。

伊朗去年12月底爆發為期近3周反政府抗議，當局再度進行鎮壓。

穆哈瑪迪去年12月12日因為公開譴責律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的死因可疑而遭到逮捕。檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）當時向媒體表示，穆哈瑪迪在東北部麥什赫德市（Mashhad）的追悼會中發表煽動性言論，並鼓動現場民眾「高喊打破常規口號」、「擾亂治安」。

穆哈瑪迪目前被關押在麥什赫德的拘留中心。

基金會表示：「經過數周完全隔離和通訊中斷後，她終於能夠在簡短的電話中向律師說明自身狀況。」

穆哈瑪迪這次所受課刑包括因「聚眾和共謀危害國家安全」遭判6年，以及「反政府宣傳」遭判1年半。

當時仍然繫獄的穆哈瑪迪因致力推動伊朗女性權益及廢除死刑運動，榮獲2023年諾貝爾和平獎。

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，再遭伊朗當局判刑7年半。(美聯社資料照片)
諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，再遭伊朗當局判刑7年半。(美聯社資料照片)

