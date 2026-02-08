日自民黨贏大了 高市早苗政策路線更明朗：日股利多、匯債雙承壓

我的頻道

編譯季晶晶／即時報導
自民黨壓倒性勝選，首相高市早苗的刺激政策路更清晰，分析師預計日股受惠而日圓和債券承壓。(歐新社)
自民黨壓倒性勝選，首相高市早苗的刺激政策路更清晰，分析師預計日股受惠而日圓和債券承壓。(歐新社)

日本眾議院選舉於周日揭曉，由高市早苗領導的自由民主黨取得壓倒性勝利，單獨拿下三分之二席次，執政聯盟席次優勢同步擴大，結果遠超部分投資人近幾周的預期。隨著政治不確定性消退，市場普遍預期，日本股市有望延續漲勢，但日圓與公債可能承壓。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示：「總體而言，選舉結果對日經指數是好消息，勝負明確，而高市刺激政策的政治路徑也更加清晰。鑒於自民黨的財政刺激計畫實際上被開了綠燈，日圓恐面臨進一步的貶值壓力。」

周一亞洲早盤，日圓兌美元下跌約0.2%至157.57。日圓上周累計走貶約1.6%，一度觸及157.22，接近日本當局此前曾進場干預的160水準。

許多投資人預期，所謂的「高市交易」可能在短期內主導市場走勢。但也有尚待檢驗的反向觀點浮現，認為高市在大選中取得強勢表現，反而可能降低她迅速推出大規模刺激的政治急迫性。

高市在選後首次公開發言中，對財政與消費稅議題保持審慎立場，重申財政可持續性至關重要，並表示將加速就消費稅減稅展開協商。她強調會「傾聽各黨意見，同時採取彈性作法，並儘快得出結論」。她也提到，自民黨競選政見中提出「在不發行新公債的前提下暫停食品消費稅兩年」的構想，已獲民意支持。

財務大臣片山皋月同樣強調，將探索不依賴彌補赤字國債的財源籌措方式，且作法僅限兩年。

外界估算，若消費稅暫停兩年，政府每年稅收將減少約5兆日圓，因此財源安排仍是關鍵變數。

首相經濟顧問、第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣認為，高市的最終方案可能不同於最初提出的兩年暫停，原因在於期滿後要把稅率調回8%，在政治上相當困難。他並暗示，可能出現同樣能為外食族減輕負擔的替代方案。

在股市方面，最值得關注的領域是與高市投資計畫方向相符的產業，如軍工與核能等。債市則面臨考驗。日本國債在1月曾出現急跌並引發全球市場波動，目前仍存在進一步拋售的風險。

包括施羅德與摩根資產管理在內的全球資產管理機構，選前已低配日本國債，尤其是超長期債券。高市提出的食品消費稅暫停構想、市場對財政可持續性的疑慮，以及流動性偏弱等因素，共同助長了債市賣壓。

不過，債市在上周走勢略有回穩，殖利率上升壓力暫時緩解，其中超長期債券表現尤為明顯。後續市場將緊盯新政府在減稅、財源籌措與刺激政策等方面的具體動向，作為判斷股匯債市走向的重要依據。

