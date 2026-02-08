我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

黎智英案將判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

編譯高詣軒／即時報導
泰國總理兼泰自豪黨領袖阿努廷8日在東北部武里南府投票。（歐新社）
泰國總理兼泰自豪黨領袖阿努廷8日在東北部武里南府投票。（歐新社）

泰國8日舉行眾議院大選投票，但泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此事仍是泰國人敏感話題，也是現任總理阿努廷鞏固其保守派「泰自豪黨」支持的一種手段，他將自己塑造成務實嚴肅、勇於在必要時使用軍力的總理。

中央社日前報導，泰國法政大學政治學院學者普拉維說，在眾院成為最大黨未必能執政；泰自豪黨即使未在大選勝出，只要有約120至140席，仍很有機會整合其他中小政黨籌組政府；相較下，民調領先的人民黨若要主導組閣，理想情況是接近眾院過半數的250席，但難度很高。

半島電視台7日報導，新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院的泰國政治專家納蓬說，阿努廷的泰自豪黨自詡為真正願意在邊境衝突採取主動行動的政黨，是就此問題立場最強硬、最鷹派的黨。

阿努廷有充分理由在競選活動聚焦泰柬衝突。泰柬7月、12月的兩輪衝突在泰國引發民族主義情緒高漲，也損害阿努廷政治對手的聲譽。作為前總理塔信家族權力根基的民粹主義「為泰黨」，就在泰柬衝突相關政治鬥爭受重創。

去年6月，塔信的女兒、時任為泰黨領袖兼總理貝東塔與柬埔寨強人前總理洪森的通話外流，貝東塔與洪森討論泰柬衝突時稱洪森為「叔叔」，要洪森不要聽「對立面」說法；所謂對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

對泰國政界各派和人民，貝東塔對洪森的尊崇態度超出作為總理可接受的範圍，尤其她似乎批評作為泰國主要的權力中心的軍方。洪森後來承認外洩該通話，聲稱這是為了「透明」，但這導致貝東塔政府垮台，她去年8月被憲法法院裁定解職，為阿努廷同年9月掌權鋪路。

倫敦大學比較政治專家洛林說，時值民眾對軍方參與政治及保守菁英日益不滿，泰柬邊境衝突則已大幅增強泰國軍隊的威信。

泰柬12月初又爆發邊境衝突後，阿努廷政府同月就解散眾院，為大選做準備。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞計畫學者奎特松說，泰自豪黨致力宣傳愛國主義、民族主義訊息。

納蓬說，為泰黨仍在設法走出上述通話外洩事件，改革派的人民黨也被迫緩和其長期要求軍事改革的若干立場；人民黨曾矢言廢除徵兵制並削減軍方預算，但泰柬邊境衝突卻將軍隊的支持率，提升到自2014年軍方政變以來高峰，「人民黨主要賣點曾是軍事改革，但泰柬衝突後，這似乎反而變成負擔」。

泰國 邊境 眾院

上一則

日本眾院選舉投票率告急 當地中午前僅7.17%

延伸閱讀

斡旋泰柬停火 中捐泰2000萬人幣 以「亞洲方式」發揮作用

斡旋泰柬停火 中捐泰2000萬人幣 以「亞洲方式」發揮作用
斡旋泰柬衝突後...中國捐贈泰國9000萬元 盼以「亞洲方式」發揮作用

斡旋泰柬衝突後...中國捐贈泰國9000萬元 盼以「亞洲方式」發揮作用
泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停
泰柬停火 中方或扮演關鍵斡旋角色

泰柬停火 中方或扮演關鍵斡旋角色

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能