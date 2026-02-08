捲入艾普斯坦案 法前部長賈克朗請辭文化職 檢方查洗錢

我的頻道

編譯中心／綜合7日電
一張由美國司法部發布的照片顯示，法國前文化部長賈克朗（左）曾和艾普斯坦（右）在巴黎羅浮宮前合影。（美聯社）
美國新公布的性犯罪富豪、淫媒艾普斯坦相關檔案揭露，法國前文化部長賈克朗（Jack Lang）涉嫌與他有不當財務往來，賈克朗因此面臨日益增加的壓力，並於7日請辭巴黎的阿拉伯世界文化中心主席一職。不過，86歲的賈克朗仍堅稱自己並無任何不當行為，檢方對他提出的指控「毫無根據」，歡迎當局對他進行調查。

中央社引述法新社報導，86歲的賈克朗致信法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表達請辭之意，巴霍則告訴記者，他打算啟動提名阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）臨時主席的程序。

賈克朗曾在不同政府中擔任文化部長和教育部長近20年，並自2013年起擔任阿拉伯世界文化中心主席，他是最新一批公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件中，所牽涉到最具知名度的法國人士。

他的名字在新公布的艾普斯坦文件中被提及670次以上。

法國金融犯罪檢察官辦公室表示，在艾普斯坦文件提到賈克朗及其女兒卡洛琳（Caroline Lang）後，已就「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌對兩人展開初步調查。身為電影製片人的卡洛琳已於本2日辭去獨立製片人工會主席的職務。

另據「華盛頓郵報」報導，艾普斯坦曾透過挪威前總理賈格蘭德多年，謀求與俄羅斯總統普亭會面。挪威警方6日立案調查重大貪腐，檢視賈格蘭德擔任諾貝爾和平獎委員會主席、歐洲理事會祕書長期間，是否存在利益輸送。

除了政治牽線與財務往來，部分郵件措辭更引發外界質疑。2012年5月，賈格蘭德訪問阿爾巴尼亞隔天，寫信給艾普斯坦提到「非凡的女孩們」（extraordinary girls）；2013年1月討論家庭度假時，他又寫下「我無法只跟年輕女性繼續，你知道的」。

賈格蘭德回應挪威媒體稱郵件用詞「可能被誤解」，強調從未單獨前往艾普斯坦住所，妻子都在場，也從未踏上艾普斯坦私人島嶼。但這些超越常規的對話內容，難以擺脫與艾普斯坦性招待惡名之間的牽連。他向「晚郵報」坦承，早知道艾普斯坦的真面目，絕不會與他有任何接觸。

艾普斯坦 蘭德 挪威

