我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

美伊高風險談判 首輪無進展願續談 白宮：川普手段不只外交

編譯中心／綜合6日電
美國中東特使威科夫（中）及川普女婿庫許納（左），6日先與阿曼外長布沙迪會晤。(路透)
美國中東特使威科夫（中）及川普女婿庫許納（左），6日先與阿曼外長布沙迪會晤。(路透)

在阿曼政府居中斡旋下，美國與伊朗6日在阿曼首都馬斯開特舉行間接會談，為近一年來高度緊張的美伊關係釋出降溫訊號。這也是自去年6月美軍空襲伊朗核設施後，雙方首場官方會議。會後，伊朗外長阿拉奇形容談判是「正面的起點」，透露雙方已同意延續對話。關於下一輪談判的時間、地點及具體形式，將由兩國的高層在評估本次會談成果後再決定。

美方由中東特使魏科夫與川普女婿庫許納領軍，伊朗則由外長阿拉奇代表。白宮發言人李維特5日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」是美國總統川普再三強調的立場，「他想看看能否達成協議」。6日會談後，伊朗外長阿拉奇說，氣氛非常正面，美伊雙方同意繼續談判。

阿拉奇則稱，經由阿曼方面的斡旋，伊朗清晰的傳遞了核心觀點以及底線給美方代表。雙方均同意繼續談判進程。阿拉奇強調，美伊應該克服彼此間「不信任的深牆」。

伊朗梅爾通訊社報導，伊方在該會談中表明，絕不接受禁止濃縮鈾的條件。

李維特5日並強調，「我要提醒伊方注意，川普總統除了外交手段，還隨時擁有多種手段可供動用；總統和各國打交道時，不管是盟友或對手，他的首選永遠是外交」。

6日會談以間接方式進行。伊朗代表團領銜的阿拉奇6日先和東道主阿曼外長布沙迪會談，就討論的議題、訴求和關切議題闡述立場及建議，會談結束幾分鐘後，再由美國代表團的中東特使威科夫和布沙迪會談。

美國中央司令部司令古柏也是這次美國代表團成員，他是美軍在中東最高階的軍事指揮官。他的與談，是此次美伊會談與過去的明顯不同之處。

Rapidan能源集團總裁麥可納利認為，美伊會談達成協議或舒緩緊張的可能性很小，因彼此零互信，在核心要求上也互不退讓。他預估兩國間未來可能情境包括美國對伊朗展開此前對委內瑞拉般的封鎖、採取精準或有限的軍事行動或爆發大規模軍事衝突。

美國與伊朗結束一天間接會談後不久，美方6日宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻。此外，美國也宣布對15個實體及2人施以制裁。

在阿曼政府居中斡旋下，美伊六日在阿曼馬斯開特舉行會談；圖為當天率伊朗代表團的外長...
在阿曼政府居中斡旋下，美伊六日在阿曼馬斯開特舉行會談；圖為當天率伊朗代表團的外長阿拉奇（前排中）。（歐新社）

伊朗 美伊 川普

上一則

高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議

下一則

法國、加拿大硬起來 在格陵蘭設領事館 回擊川普奪島威脅

延伸閱讀

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談
川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先
前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心

前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心
川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅

川普簽行政命令 印度輸美產品不再加徵25%關稅

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買