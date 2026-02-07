美伊高風險談判 首輪無進展願續談 白宮：川普手段不只外交

美國中東特使威科夫（中）及川普女婿庫許納（左），6日先與阿曼外長布沙迪會晤。(路透)

在阿曼政府居中斡旋下，美國與伊朗 6日在阿曼首都馬斯開特舉行間接會談，為近一年來高度緊張的美伊 關係釋出降溫訊號。這也是自去年6月美軍空襲伊朗核設施後，雙方首場官方會議。會後，伊朗外長阿拉奇形容談判是「正面的起點」，透露雙方已同意延續對話。關於下一輪談判的時間、地點及具體形式，將由兩國的高層在評估本次會談成果後再決定。

美方由中東特使魏科夫與川普 女婿庫許納領軍，伊朗則由外長阿拉奇代表。白宮發言人李維特5日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」是美國總統川普再三強調的立場，「他想看看能否達成協議」。6日會談後，伊朗外長阿拉奇說，氣氛非常正面，美伊雙方同意繼續談判。

阿拉奇則稱，經由阿曼方面的斡旋，伊朗清晰的傳遞了核心觀點以及底線給美方代表。雙方均同意繼續談判進程。阿拉奇強調，美伊應該克服彼此間「不信任的深牆」。

伊朗梅爾通訊社報導，伊方在該會談中表明，絕不接受禁止濃縮鈾的條件。

李維特5日並強調，「我要提醒伊方注意，川普總統除了外交手段，還隨時擁有多種手段可供動用；總統和各國打交道時，不管是盟友或對手，他的首選永遠是外交」。

6日會談以間接方式進行。伊朗代表團領銜的阿拉奇6日先和東道主阿曼外長布沙迪會談，就討論的議題、訴求和關切議題闡述立場及建議，會談結束幾分鐘後，再由美國代表團的中東特使威科夫和布沙迪會談。

美國中央司令部司令古柏也是這次美國代表團成員，他是美軍在中東最高階的軍事指揮官。他的與談，是此次美伊會談與過去的明顯不同之處。

Rapidan能源集團總裁麥可納利認為，美伊會談達成協議或舒緩緊張的可能性很小，因彼此零互信，在核心要求上也互不退讓。他預估兩國間未來可能情境包括美國對伊朗展開此前對委內瑞拉般的封鎖、採取精準或有限的軍事行動或爆發大規模軍事衝突。