高市早苗YT宣傳片不到10天破億 遭疑「砸錢灌水」

快訊

編譯周辰陽／即時報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日出席競選活動。(路透)

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影片，公開不到10天播放次數即突破1億次，達成速度遠快於人氣歌手YOASOBI以熱門歌曲《アイドル》達成的35天紀錄，不少知名YouTuber也直言「播放次數不太正常」。外界認為，背後有龐大的廣告費支撐，熟悉社群媒體選戰操作的專家也指出，相關廣告預算恐怕不只數億日圓。

集英社オンライン與體育日本報報導，日本新興政黨參政黨在去年7月的參議院選舉中一口氣拿下14席，神谷宗幣的演說被剪成短影音在網路上大量流傳，成為該黨在社群平台累積支持的重要助力。然而，神谷3日在社群平台「X」發文坦言，「在網路空中戰上陷入苦戰。其他政黨砸了非常多錢。」

截至5日，高市的宣傳影片播放數已達「超過1億1000萬次」的異常水準。日媒《FLASH》報導，擁有超過96萬名追蹤者的網紅「Z李」也曾發文質疑，自民黨官方頻道的播放數「不太正常」，直言就算是多名頂級YouTuber合作拍片，恐怕也難以達到如此數字，前後影片的成長幅度也顯得異常。他在另一則貼文中進一步指出，若是自然流量，播放數恐怕只有約100萬次。

一名曾任自民黨副大臣的人士透露，晚上開著電視播放YouTube時，幾乎不斷看到高市的影片，出現頻率高到令人厭煩，直言自民黨在社群媒體廣告宣傳費上，投入了前所未有的龐大金額。

一旦選戰演變成金錢對決，依據席次分配而獲得較多政黨補助金的政黨，自然更具優勢。以2025年度為例，自民黨獲得的政黨補助金約131.6億日圓（約8393萬美元），居各黨之首。在野黨中道改革聯合的相關人士也抱怨，高市的影片廣告在「X」上一整天都會出現，就算在YouTube搜尋該黨候選人，也會跳出她的影片，直言「只要砸錢，什麼都做得到，最後就變成了物量戰」。

IT記者三上洋指出，自民黨官方YouTube頻道中，包括播放次數破億的高市宣傳影片在內，只有少數幾支影片的播放數異常偏高，直言「很可能是透過廣告，硬是把播放次數灌上去」。

報導指出，近年日本政治已與網路密不可分，高市也逐步透過社群操作凝聚支持。她在2021年首次角逐自民黨總裁時未能突圍，到了2024年再度出馬，團隊就將社群媒體戰略視為關鍵武器。

