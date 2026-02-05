駐美前大使被揭收受「淫魔」金錢 英相坦承後悔任命

我的頻道

編譯中心／綜合4日電
前英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）。(路透)
前英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）。(路透)

隨著新公布文件揭露前英國駐美大使曼德森(Peter Mandelson)與已故性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係密切，英國首相施凱爾(Keir Starmer)面臨日益增長的壓力，他4日表示，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。另外，英國前王子安德魯已從其位於溫莎的豪宅搬遷至英格蘭東部的王室莊園。此時正值他與已故性犯罪者艾普斯坦的關係再度受到關注之際。

現年72歲的曼德森去年才因與艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係，被解除英國駐美大使職務。根據美國司法部1月30日最新公開文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。

中央社引述法新社報導，施凱爾告訴國會，曼德森在出任駐美大使之前及任職期間，「每當被問及他與艾普斯坦的關係，他一再對我的團隊說謊」。

施凱爾補充道：「我很後悔任命他。如果我那時就知道我如今知悉的事情，他絕不可能接近任何政府職務。」

英國國會議員正準備討論，是否要求公開所有與曼德森去年獲得任命有關的文件。

曼德森也涉嫌將機密資訊洩露給艾普斯坦，他日前已宣布退出工黨，並辭去國會上議院議員職務。

另外，如今名為安德魯．蒙巴頓．溫莎(Andrew Mountbatten Windsor)的英國前王室成員，因再度出現在美國司法部(DOJ)最新發布的艾普斯坦相關文件中，面臨進一步壓力，外界要求他說明與此案的關聯。

司法部新公開的內容顯示，安德魯於艾普斯坦在2008年兒少性犯罪遭定罪後，仍定期與其保持聯繫超過兩年。文件也包括數張照片，似乎顯示安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，並觸碰其腰部。

BBC指出，安德魯目前暫住在諾福克郡(Norfolk)山均漢姆堡(Sandringham Estate)的臨時住所。英國「太陽報」(The Sun)則稱，他未來將搬進正在整修的永久住所馬許農場(Marsh Farm)。

