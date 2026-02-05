53歲格達費之子遭4槍手闖住宅殺害 利比亞動盪難平

我的頻道

編譯中心／綜合4日電
曾統治利比亞長達42年的獨裁者格達費的兒子賽義夫，3日在自家遭4名持槍歹徒暗殺身亡。(路透)
曾統治利比亞長達42年的獨裁者格達費的兒子賽義夫，3日在自家遭4名持槍歹徒暗殺身亡。(路透)

已故利比亞強人格達費的兒子賽義夫．格達費的法國律師表示，賽義夫3日在利比亞西部的住家遭4名槍手闖入殺害。

他的律師榭卡迪說，4名身分不明男子闖入賽義夫住宅，「先破壞監視攝影機，然後將他殺害」。榭卡迪未提到凶手身分和作案動機。

53歲的賽義夫曾被部分人士視為他父親的接班人，儘管他因涉嫌犯下違反人道罪而遭到國際刑事法院發布逮捕令。他在2021年宣布將競選總統，但這場選舉被無限期推遲。

格達費統治利比亞期間，賽義夫並未擔任任何官方職位，但他曾被稱為利比亞實質總理。

2011年「阿拉伯之春」起義推翻格達費並將他處死前，賽義夫一直塑造溫和派與改革者的形象，但賽義夫面對起義時，矢言強力鎮壓不惜「血流成河」。

位於海牙的國際刑事法院發出逮捕令後，賽義夫2011年11月在利比亞南部被捕。利比亞的黎波里政府及其法院2015年在缺席審判中判他死刑，但當時拘禁他的民兵組織不承認的黎波里政府，拒絕交人，判決無法執行。

賽義夫之死為利比亞本已動盪不安的局勢增添更多不確定性。2011年格達費倒台以來，利比亞一直處於分裂狀態，各派勢力為爭奪控制權時常交戰，而賽義夫當年就曾預言過這種局面。

國際社會承認位於的黎波里的利比亞全國團結政府，但利比亞大部分地區由另一個敵對政府和民兵控制，總部設在東地中海沿岸的港口城市多布魯克。利比亞東部地區擁有自己的總理，由軍事強人哈夫塔統治。

