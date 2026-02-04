我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

編譯中心／綜合3日電
丹麥1月底曾舉行示威遊行，群眾前往美國大使館，表達對美國總統川普政策的不滿。(路透)
丹麥1月底曾舉行示威遊行，群眾前往美國大使館，表達對美國總統川普政策的不滿。(路透)

在美國與歐洲盟國因格陵蘭問題關係緊張後，丹麥廣播公司(DR)3日公布民調，高達6成丹麥民眾將美國視為「敵人」，只有不到2成仍視美國為「盟友」。北大西洋公約組織(NATO)歐洲盟軍最高指揮部(SHAPE)發言人3日表示，北約已開始規畫「北極哨兵」(Arctic Sentry)任務。

綜合外電報導，美國總統川普曾多次表示希望收購格陵蘭，並指責歐洲盟邦未能妥善保護這個北極大島，免於受俄羅斯或中國影響，因而與哥本哈根為這塊丹麥海外領地產生爭端，同時也與北約關係緊張。

丹麥分析諮詢公司Epinion於1月21日至28日進行民意調查，對象為1053名18歲以上的丹麥公民。

結果顯示，當受訪者被問到以目前的局勢，高達6成丹麥民眾將美國視為「敵人」，只有17%的人選擇會稱呼美國還是「盟友」。另外有20%的受訪者表示不知道，3%的人拒絕回答。

這項民調顯示美丹雙邊關係顯著惡化。

另據路透報導，歐洲盟軍最高指揮部發言人歐唐納爾上校(Colonel Martin O'Donnell)證實德國明鏡周刊(Der Spiegel)的相關報導時表示：「北約目前正規劃一項名為『北極哨兵』(Arctic Sentry)的加強警戒行動。」

他補充，這項行動將進一步強化北約在北極及高緯度地區的軍事部署，並表示，相關規畫才剛起步，暫不便透露進一步細節。

北約秘書長呂特1月在達沃斯(Davos)會晤川普後表示，雙方討論了北約盟國如何共同確保北極安全，包括不僅限於格陵蘭，還涵蓋所有在北極擁有領土的7個北約國家。

目前尚不清楚北約國防部長是否會在12日布魯塞爾舉行的會議上討論此議題。

報導指出，根據北約規定，歐洲聯軍部隊最高司令、美國空軍上將格林克維奇(Alexus Grynkewich)有權在無需所有盟國一致同意的情況下，規劃和執行「加強警戒行動」。

川普以俄羅斯及中國構成威脅為由，為其針對格陵蘭的意圖辯護後，北約也表示將採取措施提升在北極地區的存在。

同時，丹麥與格陵蘭已與美國展開有關該領土的談判，預計將重新審議1951年規範美軍在島上部署的條約。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)表示，包括格陵蘭周邊地區在內，北約各國普遍支持在北極擁有「永久駐軍」，以加強區域安全。

格陵蘭外交大臣和國防部長1月底訪問格陵蘭布克塞峽灣(Buksefjord)水電站...
格陵蘭外交大臣和國防部長1月底訪問格陵蘭布克塞峽灣(Buksefjord)水電站當天，一艘丹麥皇家海軍艦艇在附近海域巡邏。(路透)

北約 丹麥 格陵蘭

上一則

法媒：美破冰船數量不如中俄 插足北極勢力須靠芬蘭

下一則

英相訪中挨批軟弱 保守黨：帶回Labubu卻無成果

延伸閱讀

美歐因格陵蘭引發緊張 北約啟動北極哨兵軍事規劃

美歐因格陵蘭引發緊張 北約啟動北極哨兵軍事規劃
法媒：美國破冰船數不如中俄 插足北極須靠芬蘭補短

法媒：美國破冰船數不如中俄 插足北極須靠芬蘭補短
俄軍持續攻擊烏克蘭 北約秘書長訪基輔期間警報大作

俄軍持續攻擊烏克蘭 北約秘書長訪基輔期間警報大作
北約秘書長呂特訪基輔 稱俄軍夜襲非認真尋求和平

北約秘書長呂特訪基輔 稱俄軍夜襲非認真尋求和平

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
氣象局表示東岸部分地區本周末可能還會迎來另一場冬季風暴。（美聯社）

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

2026-01-27 13:34

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗