爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

丹麥1月底曾舉行示威遊行，群眾前往美國大使館，表達對美國總統川普政策的不滿。(路透)

在美國與歐洲盟國因格陵蘭 問題關係緊張後，丹麥 廣播公司(DR)3日公布民調，高達6成丹麥民眾將美國視為「敵人」，只有不到2成仍視美國為「盟友」。北大西洋公約組織(NATO)歐洲盟軍最高指揮部(SHAPE)發言人3日表示，北約 已開始規畫「北極哨兵」(Arctic Sentry)任務。

綜合外電報導，美國總統川普曾多次表示希望收購格陵蘭，並指責歐洲盟邦未能妥善保護這個北極大島，免於受俄羅斯或中國影響，因而與哥本哈根為這塊丹麥海外領地產生爭端，同時也與北約關係緊張。

丹麥分析諮詢公司Epinion於1月21日至28日進行民意調查，對象為1053名18歲以上的丹麥公民。

結果顯示，當受訪者被問到以目前的局勢，高達6成丹麥民眾將美國視為「敵人」，只有17%的人選擇會稱呼美國還是「盟友」。另外有20%的受訪者表示不知道，3%的人拒絕回答。

這項民調顯示美丹雙邊關係顯著惡化。

另據路透報導，歐洲盟軍最高指揮部發言人歐唐納爾上校(Colonel Martin O'Donnell)證實德國明鏡周刊(Der Spiegel)的相關報導時表示：「北約目前正規劃一項名為『北極哨兵』(Arctic Sentry)的加強警戒行動。」

他補充，這項行動將進一步強化北約在北極及高緯度地區的軍事部署，並表示，相關規畫才剛起步，暫不便透露進一步細節。

北約秘書長呂特1月在達沃斯(Davos)會晤川普後表示，雙方討論了北約盟國如何共同確保北極安全，包括不僅限於格陵蘭，還涵蓋所有在北極擁有領土的7個北約國家。

目前尚不清楚北約國防部長是否會在12日布魯塞爾舉行的會議上討論此議題。

報導指出，根據北約規定，歐洲聯軍部隊最高司令、美國空軍上將格林克維奇(Alexus Grynkewich)有權在無需所有盟國一致同意的情況下，規劃和執行「加強警戒行動」。

川普以俄羅斯及中國構成威脅為由，為其針對格陵蘭的意圖辯護後，北約也表示將採取措施提升在北極地區的存在。

同時，丹麥與格陵蘭已與美國展開有關該領土的談判，預計將重新審議1951年規範美軍在島上部署的條約。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)表示，包括格陵蘭周邊地區在內，北約各國普遍支持在北極擁有「永久駐軍」，以加強區域安全。