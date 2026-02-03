高市早苗太強 他指這選區無選舉氣氛 全力為準黑馬站台：有望巨大勝利

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（路透）
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（路透）

日本眾議院選舉選情緊繃，日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，卻出現了一個極為罕見的例外，就是奈良第二選區。這個選區幾乎沒有選舉氣氛。看不到密集的街頭演說，也少見選舉車穿梭其間，安靜得不像是在投票前夕。原因很簡單，因為候選人、首相高市早苗太強了。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專發文，在今年這場日本眾議院選舉中，各政黨在多數選區正面交鋒。最大執政黨自由民主黨與最大在野黨「中道改革連合」激烈對決，國民民主黨、日本維新會、參政黨、日本保守黨、令和新選組與共產黨也全面參戰，選情可說異常緊繃。

高市早苗身為現任首相，她在選舉期間應該幾乎沒有時間回到自己的選區。矢板明夫說，主要在野黨也選擇退場，沒有推出候選人，最後只剩共產黨推出一名候選人象徵性參選。對高市早苗而言，奈良第二選區早已不需要親自坐鎮。

「這樣的局面並非偶然」。矢板明夫表示，回顧2024年眾議院選舉，高市早苗在奈良第二選區拿下約12萬8千票，遠遠甩開主要在野黨對手：立憲民主黨約3萬6千票、日本維新會約3萬4千票、共產黨約1萬4千票。懸殊的差距，早已奠定這個選區「勝負已分」的結構。

奈良第二選區的平靜，與不遠處的京都府第一選區形成鮮明對比。矢板明夫表示，京都一區竟然出現8名候選人，政黨林立形成混戰，街頭宣傳此起彼落，暴露出在野勢力無法整合、彼此內耗的現實。相較之下，更凸顯了高市早苗的政治影響力。當一個人足夠強的時候，對手連踏入戰場的意願都會消失。

他說，也因此，今年奈良第二選區出現了「首相不回選區、在野黨不敢挑戰」的罕見景象。外界甚至預估，高市的得票數有可能上看20萬票。

對高市早苗而言，個人當選不是問題，矢板明夫表示，真正的關鍵，在於能帶動多少自民黨候選人過關。據一名日本主要媒體的政治部記者透露，自民黨已透過內部民調，將候選人分為A、B、C、D共4個等級，目前把最多資源投入「暫時落後、但仍有機會翻盤」的C級候選人。高市早苗正全力為這些人站台助選。

矢板明夫表示，如果C級候選人能大規模勝出，自民黨的席次將突破300席，從改選前的199席大幅躍升，取得巨大勝利。

