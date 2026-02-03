我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

鐵腕右翼打擊黑幫 39歲費南德茲壓倒性勝選哥斯大黎加總統

編譯中心／綜合2日電
哥斯大黎加總統當選人費南德茲在首都聖荷西發表勝選演說並向支持者致意。（路透）
哥斯大黎加總統當選人費南德茲在首都聖荷西發表勝選演說並向支持者致意。（路透）

右翼民粹主義者費南德茲（Laura Fernandez）在1日舉行的哥斯大黎加總統大選取得壓倒性勝利，39歲的她成為哥國第二位女性總統，她的競選綱領是嚴厲打擊犯罪。

路透報導，在已開出的9成4選票中，費南德茲得票率48.3%，超過第一輪勝選門檻40%，已確定直接當選，無需進入第二輪決選。

費南德茲最主要的對手、中間派經濟學家拉莫斯獲得33.4%選票，並已公開認輸，曾任第一夫人的進步派代表多布勒斯得票率則不到5%。

費南德茲勝選，印證拉丁美洲右傾趨勢。近幾個月來，智利、玻利維亞與宏都拉斯的保守派相繼掌權，治安與安全已成為選民最關心的問題。

費南德茲是即將卸任總統查維斯的親信，曾任其幕僚長。她承諾延續查維斯強硬的治安政策。

費南德茲發表勝選感言時表示，「變革將是深遠且不可逆的」，並宣布哥國進入新的政治時代。

法媒報導，哥國長期被視為中美洲穩定與民主的綠洲，如今卻淪為墨西哥哥倫比亞販毒集團的物流樞紐。

毒品走私已滲透至當地社區，引發的地盤爭奪戰導致哥國謀殺率在過去6年間暴增50%。即將卸任的查維斯將責任歸咎於司法體系縱放犯人，在野黨控制的國會阻撓施政，加強對累犯審前羈押的計畫則被判定違憲，他呼籲選民全力支持他的接班人費南德茲，以便持續打擊犯罪。

費南德茲將薩爾瓦多總統布格磊視為打擊犯罪的榜樣。布格磊以鐵腕手段，未經法律程序便關押數千名疑似幫派分子。

費南德茲承諾將完成1座最高安全等級監獄，仿照布格磊治下的「反恐怖主義監禁中心」。她也誓言加重刑期，並在犯罪最猖獗的地區實施緊急狀態。

智利 墨西哥 哥倫比亞

各國與北京結善緣 台灣能例外？

美麗島民調╱賴清德信任度上升 出現「黃金交叉」

伊朗媒體：總統下令開始與美國談判核協議

美俄核軍控條約將到期 俄前總統：末日鐘倒數加速

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
氣象局表示東岸部分地區本周末可能還會迎來另一場冬季風暴。（美聯社）

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

2026-01-27 13:34

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

