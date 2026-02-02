捲「淫魔」富豪艾普斯坦案 斯洛伐克國安顧問辭職

我的頻道

編譯羅方妤／綜合1日電
斯洛伐克國家安全顧問拉查克2022年2月在塞爾維亞首都貝爾格勒發表談話。(路透資料照片)
美國司法部新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關檔案，風波持續延燒；英國BBC報導，斯洛伐克國家安全顧問拉查克宣布辭職，原因之一是他和艾普斯坦在往來訊息中態度輕浮的談論女性。

拉查克是斯國總理費佐的國安顧問。費佐1月31日在影片訊息中宣布，他已接受拉查克辭呈，並表示拉查克是「外交和外交政策方面出色的資訊來源」。

拉查克在美國司法部1月30日發布艾普斯坦相關檔案隔天請辭；儘管文件內沒有顯示拉查克等相關人員有任何不當行為，但再次讓外界質疑和艾普斯坦有關的人士。

檔案顯示，在2018年10月的訊息交流中，當時擔任外交部長的拉查克和艾普斯坦輕佻的討論女人，及即將與俄羅斯外交部長拉夫洛夫會面，艾普斯坦傳送一張影像後，拉查克回覆道，「為什麼你不邀我參加這些遊戲？我會拿下『MI』女孩」。不過，文件內看不到艾普斯坦當時傳送的影像。

艾普斯坦說：「誰不想拿下她們？你可以帶走她們兩個，我不是不願與人分享的人。她們的姊妹你也能帶走。」

在這段對話之後，艾普斯坦請求拉查克幫他要一件印有拉夫洛夫和已故俄國駐聯合國大使朱爾金肖像的T恤。艾普斯坦寫道，「你幫我弄到T恤，就能得到那些女生」。拉查克同意。

艾普斯坦說：「沒在跟你開玩笑，她們姊妹都在泳池裡戲水呢。」拉查克表示：「這不公平！」艾普斯坦說：「她們都不到30歲，對你來說大概太年輕了。」拉查克說：「別那麼刻薄，你不知道我火力全開的樣子。」

此外，拉查克2017年11月寄給艾普斯坦的一封電郵中，請他協助一名女製片人，讓她入圍那年的奧斯卡獎

斯洛伐克媒體報導，拉查克最初在美國司法部公布文件時，否認和艾普斯坦談論女性；他後來表示，決定辭職以免破壞費佐的政治生涯。

斯國總理費佐則說，許多人批評拉查克還扯上他，「我已經很久沒看過這麼多偽善的批評」。

另一方面，英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）先前也因與艾普斯坦關係密切，而遭英國首相施凱爾開除。當時曼德森和艾普斯坦來往電子郵件曝光，進而證明兩人關係密切，而美國司法部近期公布的艾普斯坦檔案又有新相關資訊。

英國BBC報導，美國司法部近期公布艾普斯坦檔案內的銀行對帳單顯示，艾普斯坦曾分三次匯款共7萬5000美元至曼德森相關帳戶。

2003至2004年間，艾普斯坦似乎三度分別匯款2萬5000美元給曼德森。這些付款資訊出現在美國司法部1月30日公布的艾普斯坦相關文件中。曼德森表示，他沒有收到這些款項的記錄和記憶，也不知道這些文件是否可信。

曼德森重申對於「認識艾普斯坦」及在艾普斯坦被定罪後仍與其來往感到後悔，並「明確向受到傷害的婦女和女孩道歉」。

美國司法部公布的這批檔案還有一張曼德森只穿內褲和T恤，站在一名女子旁邊的照片。照片中女子臉部已被遮住。曼德森對此表示，「記不清地點和該名女子，也想不起當時狀況」。

BBC指出，目前尚不清楚這些照片是何時何地拍攝，且被文件點名並被拍下照片不一定代表當事人有不當行為。

前英國駐美大使曼德森1月10日在英國首都倫敦出席BBC節目「勞拉．昆斯伯格的星期...
前英國駐美大使曼德森1月10日在英國首都倫敦出席BBC節目「勞拉．昆斯伯格的星期日」預錄專訪。(路透)

