美俄烏三方會談下一輪2/4登場 華府：非常接近促成協議

下一輪美俄烏三方會談日期敲定，俄羅斯仍持續對烏克蘭發動攻擊。圖為俄羅斯無人機襲擊烏東第聶伯羅彼得羅夫斯克州一輛載運礦工的巴士，造成至少12人喪生。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 1日宣布，俄烏兩國間的下一輪和平會談將於4日及5日舉行；美俄烏三方代表團的特使原本有望1日在阿拉伯聯合大公國阿布達比進行下一輪和平會談，但未能舉行。

澤倫斯基1日在社媒TG發文表示，「我們剛接到一份來自我們談判團隊的報告，下一輪三方會談的日期已確定：2月4日和5日在阿布達比。烏克蘭準備好進行重大的會談，我們也對將為我們帶來朝真正且有尊嚴地結束這場戰爭更進一步的結果很感興趣」。

華府表示，「非常接近」促成結束這場自從第二次世界大戰以來歐洲最致命衝突的協議，但在戰後領土安排這一關鍵問題上，談判仍陷僵局。

與此同時，俄羅斯 於談判期間持續對烏克蘭發動攻擊。

官員表示，俄羅斯無人機1日深夜襲擊烏東第聶伯羅彼得羅夫斯克州一輛載運礦工的巴士，造成至少12人喪生。澤倫斯基晚間發表談話時譴責這次攻擊是「罪行」。

澤倫斯基在每晚視訊談話中似乎暗示，雖然原訂舉行的美俄烏三國官員第二輪會談被推遲，澤倫斯基說：「烏克蘭已準備好以各種形式參與協商。重點是會談必須帶來成效，而且必須如期舉行。我們期待下周舉行會議，現正積極準備中。」

上月30日、31日，烏克蘭和俄羅斯代表團在阿布達比舉行了首次面對面會談，就美國總統川普力推的方案展開磋商。雙方原訂2月1日在阿布達比繼續會談。

美國特使魏科夫1月31日率領代表團在佛羅里達州與克里姆林宮特使德米崔耶夫舉行會談，並表示協商「具有成效與建設性」。魏科夫特別指出，領土問題是談判能否取得進展的關鍵；而對莫斯科所提要求烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區，包括俄軍尚未控制的區域，對此基輔已經拒絕。

另據路透報導，億萬富豪馬斯克1日表示，旗下太空探索科技公司SpaceX防止俄羅斯「未經授權」使用星鏈（Starlink）衛星所採取的措施似乎已奏效，「若需要採取進一步行動，請告知我們」。

烏克蘭國防部長費多羅夫1月29日表示，基輔正與SpaceX合作，阻止俄國利用該公司的星鏈衛星網路系統導引無人機。烏方近日指出，在俄軍發動攻擊的長程無人機殘骸中發現星鏈設備。