拉法開放前夕 以再襲加薩釀32死 以高官首提約7萬巴人喪命

以色列1月31日空襲加薩市，一枚砲彈擊中建築物後升起濃煙。（路透）

以色列 1月31日對加薩 （Gaza）展開近幾周以來最猛烈的空襲行動，當地民防部門當日說，這場空襲已知造成32人死亡，其中大部分為婦孺。以色列預計2月1日重新開放加薩走廊和埃及之間的拉法過境點，允許部分巴勒斯坦民眾重返加薩；但以軍1月31日對加薩發動空襲，並指哈瑪斯 槍手活動違反停火協議，恐使停火進程受挫。

路透報導，一名以色列軍方消息人士表示，這波空襲是為回應前一天發生於拉法的一起事件，當時以色列軍隊在該區發現有8名槍手自地道出現。以色列軍隊目前根據去年10月停火協議部署在加薩最南端的拉法。以色列軍方指出，8名槍手中有3人遭擊斃，另1人為哈瑪斯當地重要指揮官，已被逮捕。

以色列軍方人士表示，此舉已違反停火協議。哈瑪斯則指責以色列破壞停火條件，並指以方對其「違反停火協議」的指控是「無稽之談」，反映出以方對「和平委員會」各參與方的公然蔑視。

以色列時報報導，以色列國防部指出，最快自2月1日起重啟拉法過境點，讓先前在以哈戰爭爆發後出逃的難民重返故鄉；預計每天以200人為限，根據埃及向以國國家安全局提供審查名單，並由歐盟代表團協助運用臉部辨識系統遠端監控，進行身分驗證和安全檢查作業。這也是自2024年5月以色列取得完全控制權之後，首度開放這個進出加薩地區的重要關隘。

另據英國衛報報導，以軍一名高層安全人員日前向以色列記者簡報時，指以哈戰爭至今約有7萬名巴人喪生，數字與加薩衛生部門公布的7.16萬人相若。報導分析，此舉標誌以方立場重大轉變，因自2023年以哈戰爭爆發以來，以方長期質疑並否認加薩方面的傷亡數據，形容為「哈瑪斯的宣傳」。但以軍翌日堅稱報導引述的數字不符合官方統計。