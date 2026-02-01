我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

日本「過度旅遊」對策地區 擬從47處增至百處

編譯中心／綜合31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

日本觀光廳透露，規畫在2030年把採取「過度旅遊」對策地區從目前47處增至100處，相關內容將納入2026至2030年度的新版「觀光立國推進基本計畫」，計畫擬於3月內閣會議敲定。日本媒體報導，在基本計畫中設定有關過度旅遊的數位目標尚屬首次。

共同社報導，日本觀光廳認為，在旅遊景點擁擠和噪音影響日漸成為問題的背景下，吸引訪日遊客時並加強顧及當地居民情緒的舉措是不可或缺。

日本觀光廳向專家會議出示計畫草案，到2030年實現訪日外國人6000萬人次、訪日消費額增至15兆日圓（約美元）的現行目標維持不變。

但考量到日中兩國關係惡化而導致中國遊客銳減的情況，草案提到應對國際局勢變化的重要性，需要極力爭取從不同國家及地區吸引遊客。札幌飯店旅館協同組合理事長安藤雅信表示，「疫情期間，中國觀光客沒辦法來日本，就讓我們受過教訓。如今，多數宿泊設施與觀光業型態，都在避免單一國家或地區客源，努力分散風險。」

外界原先認為，中國遊客大減恐讓日本旅遊景點受重創，但部分觀光地近來卻流傳「多虧中國自肅，團客幾乎沒了」，似乎頗感慶幸。京都祇園町南側地區協議會幹事太田磯一表示，「中國團客本來就不太花錢，只會帶給人麻煩。當地居民都說，『一直這樣下去就好了』。」

在觀光公害的問題上，日本觀光廳正實施示範項目，支援採取緩解交通堵塞、因應不文明行為等對策的地區。

迄今為止，京都市和沖繩縣竹富町等47處地區在傾聽居民意見的基礎上，推進了緩解道路壅塞、限制遊客數量等措施。

日本京都市、沖繩縣竹富町「過度旅遊」，祭出交通分流、收「入島稅」等措施。圖為日本...
日本京都市、沖繩縣竹富町「過度旅遊」，祭出交通分流、收「入島稅」等措施。圖為日本京都通往清水寺的街道上擠滿了遊客。（路透資料照片）

觀光 日本 疫情

上一則

日黑幫「極道」作風被嫌古板漸式微 詐團「匿流」上位

下一則

西班牙允50萬無證 就地合法 總理對嗆馬斯克

延伸閱讀

美東南部23萬戶停電6天危急 暴風雪又將來襲

美東南部23萬戶停電6天危急 暴風雪又將來襲

英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全

英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全
川高會將亮相？趕在川普4月訪中前夕 美擬予高市「國事訪問」層級

川高會將亮相？趕在川普4月訪中前夕 美擬予高市「國事訪問」層級
日本外籍勞工連13年增加 去年257萬人創高 這個占最多

日本外籍勞工連13年增加 去年257萬人創高 這個占最多

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克