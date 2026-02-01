日本「過度旅遊」對策地區 擬從47處增至百處

圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

日本觀光 廳透露，規畫在2030年把採取「過度旅遊」對策地區從目前47處增至100處，相關內容將納入2026至2030年度的新版「觀光立國推進基本計畫」，計畫擬於3月內閣會議敲定。日本媒體報導，在基本計畫中設定有關過度旅遊的數位目標尚屬首次。

共同社報導，日本觀光廳認為，在旅遊景點擁擠和噪音影響日漸成為問題的背景下，吸引訪日遊客時並加強顧及當地居民情緒的舉措是不可或缺。

日本觀光廳向專家會議出示計畫草案，到2030年實現訪日外國人6000萬人次、訪日消費額增至15兆日圓（約美元）的現行目標維持不變。

但考量到日中兩國關係惡化而導致中國遊客銳減的情況，草案提到應對國際局勢變化的重要性，需要極力爭取從不同國家及地區吸引遊客。札幌飯店旅館協同組合理事長安藤雅信表示，「疫情 期間，中國觀光客沒辦法來日本，就讓我們受過教訓。如今，多數宿泊設施與觀光業型態，都在避免單一國家或地區客源，努力分散風險。」

外界原先認為，中國遊客大減恐讓日本旅遊景點受重創，但部分觀光地近來卻流傳「多虧中國自肅，團客幾乎沒了」，似乎頗感慶幸。京都祇園町南側地區協議會幹事太田磯一表示，「中國團客本來就不太花錢，只會帶給人麻煩。當地居民都說，『一直這樣下去就好了』。」

在觀光公害的問題上，日本觀光廳正實施示範項目，支援採取緩解交通堵塞、因應不文明行為等對策的地區。