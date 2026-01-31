艾普斯坦檔案新曝光資料 驚爆安德魯「四肢著地」跪趴在女子身上

我的頻道

編譯羅方妤／即時報導
英國前王子安德魯2021年4月在溫莎城堡皇家小屋的諸聖皇家禮拜堂接受電視台採訪時發言。（美聯社）
英國前王子安德魯先前已經因為與已故淫魔富豪艾普斯坦關係密切，且身陷性醜聞而遭剝奪各種王室頭銜、待遇和榮譽，如今又有新的一批相關照片流出。

英國天空新聞（sky news）網站、英國太陽報（The Sun）網站和每日電訊報（Telegraph）網站均報導，美國司法部30日發布超過300萬頁、與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，驚爆安德魯被拍到四肢著地，跪趴在一名女子身上。

多張照片顯示，安德魯當時穿著白色Polo衫、帶著銀色手錶，四肢著地跪趴在一名女子身上，甚至有照片顯示安德魯撫摸該名女子的腹部。其中還有安德魯正對著鏡頭的照片。

太陽報指出，照片中的女子當下似乎意識清醒。而照片似乎不只有安德魯和這名女子，還有一名身分不明的男子，懶洋洋地將腳翹在桌子上。

英國BBC則報導，這批新公布的資料也顯示，另有電郵顯示艾普斯坦曾邀請安德魯與一名26歲俄羅斯女子共進晚餐。這些電子郵件署名為A，簽名看起來寫了「嘉德騎士約克公爵安德魯王子殿下」（HRH Duke of York KG）。電子郵件的通信時間大約是在2010年8月。而艾普斯坦在2008年承認教唆未成年少女賣淫，與法院達成認罪協議。

太陽報指出，艾普斯坦2010年8月11日告訴安德魯：「我有個朋友，我想你會喜歡與她共進晚餐，她的名字是（已刪減）。她20至24日會在倫敦。」

艾普斯坦在另一則訊息說，這名女子被稱為「愛琳娜」（Irina）。安德魯回信道，他「很高興」見到她，並讓艾普斯坦給該名女子自己的詳細聯絡資訊，還問艾普斯坦女子是否會帶他的口信前來。

艾普斯坦在另一則訊息中描述這名女子。他說：「她26歲，是個俄羅斯人，聰明美麗且值得信賴，且她有你的電子郵件。」

BBC未能獨立核實這些郵件。BBC指出，這些資訊可能給安德魯更大的壓力，他多年來一直因為和艾普斯坦關係密切受到外界審視。BBC已聯絡安德魯請求置評。安德魯此前一再否認有不當行為。

