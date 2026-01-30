委內瑞拉石油業民營化 吸引外國投資

委內瑞拉代理總統羅德里格斯(中)決定放鬆石油管控，藉此吸引外資。(路透)

委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolás Maduro)被捕後，川普總統近日表示美國政府將控制委國石油 出口，並吸引外國投資，重振該國陷入困境的石油業。數日後委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)簽署了一項法案，將開放該國石油業民營化，扭轉20多年來走進死路的政策。

美聯社報導，29日簽署的法案承諾將委國石油生產與銷售控制權交給私人企業，並允許以獨立仲裁解決爭端。羅德里格斯政府預期這些變革可讓美國大型石油公司安心，因為過去這些公司曾在委國踢過鐵板，至今猶豫是否要重返這個局勢動盪的國家。

修訂後法律將調整開採稅制，權利金上限設定為30%，並允許行政部門依各個專案的資本投資需求、競爭力及其他因素，逐案設定比率。

該法也取消了爭端必須由執政黨掌控的委內瑞拉法院解決的規定。長期以來，外國投資人認為引入獨立法院的參與，才能確實防範未來遭到徵收。也有委國議員敦促國會在法律中加入透明與問責條款，包括建立網站公開資金流向及其他資訊，這些保障正是外國投資人評估是否投入委國的關鍵。

同時美國財政部 正式開始放寬曾一度重創委內瑞拉石油業的制裁，並擴大美國能源公司在該南美國家營運的能力。財政部所發出的許可授權明確禁止中國、俄羅斯、伊朗、北韓或古巴的實體參與相關交易。

委國前領導人查維茲(Hugo Chávez)2006年修法要求國營石油公司PDVSA必須是所有重大石油專案的主要持股公司；仗著全球油價創新高帶來的龐大收入，PDVSA成為政府財源乃至委國經濟的骨幹。1990年代撕毀與外國公司簽署的合約後，查維茲將拒絕配合的美國等西方企業的資產大量收歸國有，包括艾克森美孚(ExxonMobil)、康菲石油(ConocoPhillips)，這些公司至今仍在等待數十億元的仲裁賠償。