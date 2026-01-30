我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

委內瑞拉石油業民營化 吸引外國投資

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉代理總統羅德里格斯(中)決定放鬆石油管控，藉此吸引外資。(路透)
委內瑞拉代理總統羅德里格斯(中)決定放鬆石油管控，藉此吸引外資。(路透)

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)被捕後，川普總統近日表示美國政府將控制委國石油出口，並吸引外國投資，重振該國陷入困境的石油業。數日後委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)簽署了一項法案，將開放該國石油業民營化，扭轉20多年來走進死路的政策。

美聯社報導，29日簽署的法案承諾將委國石油生產與銷售控制權交給私人企業，並允許以獨立仲裁解決爭端。羅德里格斯政府預期這些變革可讓美國大型石油公司安心，因為過去這些公司曾在委國踢過鐵板，至今猶豫是否要重返這個局勢動盪的國家。

修訂後法律將調整開採稅制，權利金上限設定為30%，並允許行政部門依各個專案的資本投資需求、競爭力及其他因素，逐案設定比率。

該法也取消了爭端必須由執政黨掌控的委內瑞拉法院解決的規定。長期以來，外國投資人認為引入獨立法院的參與，才能確實防範未來遭到徵收。也有委國議員敦促國會在法律中加入透明與問責條款，包括建立網站公開資金流向及其他資訊，這些保障正是外國投資人評估是否投入委國的關鍵。

同時美國財政部正式開始放寬曾一度重創委內瑞拉石油業的制裁，並擴大美國能源公司在該南美國家營運的能力。財政部所發出的許可授權明確禁止中國、俄羅斯、伊朗、北韓或古巴的實體參與相關交易。

委國前領導人查維茲(Hugo Chávez)2006年修法要求國營石油公司PDVSA必須是所有重大石油專案的主要持股公司；仗著全球油價創新高帶來的龐大收入，PDVSA成為政府財源乃至委國經濟的骨幹。1990年代撕毀與外國公司簽署的合約後，查維茲將拒絕配合的美國等西方企業的資產大量收歸國有，包括艾克森美孚(ExxonMobil)、康菲石油(ConocoPhillips)，這些公司至今仍在等待數十億元的仲裁賠償。

法案簽署之際，有兩名美國官員28日向路透透露，正將本月扣押的超級油輪「蘇菲亞號」(M/T Sophia)歸還給委國，但並未說明原因，這是美國首次歸還被扣押油輪。掛巴拿馬旗的蘇菲亞號本月7日被美國岸防隊和軍方攔截，當時船上載有石油，是去年年底以來扣押的七艘油輪之一。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯決定放鬆石油管控，藉此吸引外資。(路透)
委內瑞拉代理總統羅德里格斯決定放鬆石油管控，藉此吸引外資。(路透)

石油 委內瑞拉 財政部

上一則

英國教首位女性大主教就任 63歲馬來利公開譴責厭女症

下一則

全球男性整形手術次數7年增加95% 中東、拉美最熱衷

延伸閱讀

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班
路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑

路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑
不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
衛報：馬杜洛被捕前 委國現任臨時總統已承諾與美合作

衛報：馬杜洛被捕前 委國現任臨時總統已承諾與美合作

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」