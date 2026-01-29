韓前第一夫人金建希收賄 被判1年8月 統一教高層賄賂也判囚

南韓 首爾中央地方法院28日宣判，前總統尹錫悅 的妻子金建希因收受統一教賄賂，處有期徒刑1年8個月，成為南韓前總統夫婦均被判刑首例。至於金建希另涉操縱股價、無償接受民調數據等案，一審均判無罪。

金建希去年8月遭特別檢察官閔中基特檢組首次起訴，罪嫌包括操縱德意志汽車股價、干預尹錫悅所屬國民力量黨國會議員選舉提名，並透過法師全成培非法接受統一教相關人士請託等，違反「資本市場法」、「政治資金法」及「特定犯罪加重處罰法」。

法院一審結果僅認定，金建希2022年收受香奈兒包與項鍊的行為有罪，除判上述刑期，也沒收涉案項鍊並追繳1281.5萬韓元（約8881美元）。但這與特檢組去年12月對金建希求刑15年、罰金20億韓元（約138.6萬美元）並追繳約9.48億韓元（約65.6萬美元）相去甚遠。

金建希透過律師說，將謙卑接受法院見解，再次向各界致歉。金建希律師表示團隊將討論是否上訴。特檢組則說無法接受，將提上訴。

就金建希收賄案相關判決，統一教前世界本部長尹英鎬28日也因賄賂被判1年2個月，收受統一教賄賂的國民力量黨議員權性東判刑2年。

尹錫悅16日已因妨害逮捕案被判刑5年，是他所涉8起刑事訴訟 首項判決；另外遭求處死刑的「內亂首謀罪」案預計2月一審宣判。