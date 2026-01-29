川普發飆突然對南韓加徵關稅 導火線疑首爾調查酷澎

我的頻道

編譯盧思綸／綜合28日電
美商酷澎去年發生南韓史上最大規模個資外洩，美媒報導白宮早就不滿南韓處理多項議題方式，首爾調查美國企業酷澎可能是川普發飆導火線之一。(路透)
美商酷澎去年發生南韓史上最大規模個資外洩，美媒報導白宮早就不滿南韓處理多項議題方式，首爾調查美國企業酷澎可能是川普發飆導火線之一。(路透)

美國總統川普南韓國會未通過美韓貿易協議為由，威脅對南韓加徵關稅。華爾街日報27日報導，白宮早就不滿南韓處理多項議題方式，首爾調查美國企業酷澎可能是川普發飆導火線之一。

美商酷澎去年發生南韓史上最大規模個資外洩，還被爆大量招募中國籍員工和隱匿員工過勞死等，遭到南韓警方立案調查。

知情人士說，美韓近期磋商多半涉及酷澎，美國副總統范斯上周甚至當面警告南韓總理金民錫，勿對酷澎在內的科技業美企祭出裁罰，希望看到南韓政府對酷澎釋出「實質降溫之舉」。

范斯雖未明確威脅，言下之意是，若對科技美企採取行動，可能讓美韓協議受阻甚或破裂。金民錫已向韓媒證實，他向范斯表明未歧視酷澎。

美國眾議院司法委員會共和黨人也就川普的關稅公告在X發文，將此事與酷澎案掛鉤。他們寫道，「這就是不公平針對酷澎等美國公司時會發生的後果」。

酷澎由韓裔美籍、哈佛商學院輟學生金範錫在2010年創立，2021年在首爾首次公開募股，此後將總部遷至西雅圖。酷澎遭調查後，南韓子公司執行長朴大俊下台，由美籍羅傑斯出任代理執行長。

華爾街日報指出，韓方調查結果可能導致相關監管、罰款與處分，而南韓國會近幾周提出線上平台公平規則，可能背離美韓初步貿易協議中的一項承諾。

酷澎幾乎所有業務都在南韓，且在川普政府與美國國會皆有強力盟友，公司延攬川普前幕僚波特出任全球事務長。但酷澎是南韓第二大民間企業，主導南韓電商市場且營收主要仍來自南韓，卻以美商自居，享有外資企業優惠，引發其他南韓企業認為不公平。

