日本眾議院選前民調 自民維新執政聯盟有望跨過半數門檻

日本首相兼自民黨總裁高市早苗（中）27日在東京發表眾議院選舉競選演說後，回應現場群眾。(路透)

共同社28日公布民調顯示，日本 首相高市早苗率領的自由民主黨 所主導的執政聯盟，有望在2月8日舉行的眾議院 大選中取得多數席位。新成立的最大在野黨「中道改革聯盟」則陷入苦戰，席次成長有限。另一方面，民粹政黨「參政黨」等新興勢力可望擴大影響力。

在眾議院解散前，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，僅靠部分無黨籍議員勉強維持微弱多數，如今可望在465席的眾議院中拿下至少233席。從選情來看，自民黨支持的候選人在289個單一選區中約有170區領先；在不分區比例代表方面，自民黨同樣表現強勢，席次可望超過解散前的60席。總部設於大阪的日本維新會，除西日本地區外在多數選區陷入苦戰，最終席次可能不及解散前的34席。

公明黨獲日本最大在家佛教組織「創價學會」支持，過去曾與自民黨聯合執政長達26年，長期是自民黨的重要選戰後盾；此次改選則與立憲民主黨組成「中道改革聯盟」。在前一屆眾議院選舉中，公明黨與立憲民主黨分別獲得24席與148席，但本次候選人僅在約80個選區領先，席次總數恐將低於原有的167席。另一主要在野黨、原本握有27席的國民民主黨，預料也難有明顯斬獲。

新興勢力方面，參政黨可能因在不分區比例代表中獲得廣泛支持，席次可望從原有的2席大幅增加。倡導以科技改革日本政治制度的新團體「未來團隊」（チームみらい），預計可在不分區比例代表制中拿下多席，有望首度將成員送進眾議院。

高市曾表示，在參議院居於少數的執政聯盟，若同樣失去對權力更大的眾議院控制權，將「立即辭去」首相職務。若最終結果與民調相符，將使高市得以為其「責任性的積極財政」的財政立場，以及新保守派執政陣營所推動的其他優先政策，取得民意授權。

不過，仍有約兩成選民尚未決定在單一選區中投票給誰，隨著選戰進入最後衝刺階段，選情仍可能出現明顯變化。

讀賣新聞的初期選情分析也呈現相近結果。報導指出，自民黨在單一選區與不分區比例代表選舉中均占優勢，氣勢直逼單獨取得過半數233席；「中道改革聯盟」則出現成長停滯，席次恐低於公告前水準。此外，執政聯盟也將目標放在取得261席「絕對安定多數」，以便在眾議院獨佔常任委員會委員長職位，並在各委員會中確保過半席次。