南韓前第1夫人金建希案一審宣判 僅一罪成立判刑1年8月

編譯周辰陽／即時報導
南韓前第一夫人金建希。資料照片。(美聯社)
南韓前第一夫人金建希。資料照片。(美聯社)

南韓前第一夫人金建希於2025年8月下旬遭閔中基特別檢察組（特檢組）首次起訴，涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨國會議員選舉提名，並透過「乾真法師」全成培，非法接受統一教相關人士請託等案件，一審判決28日出爐。

南韓中央日報，首爾中央地方法院刑事第27合議庭將於當地時間下午2時10分，陸續就金建希被控違反《資本市場法》、《政治資金法》及《特定犯罪加重處罰法》等罪名宣判，結果僅認定於2022年收受香奈兒包與項鍊的行為構成斡旋收賄罪，其餘指控則均判決無罪。

閔中基特檢組先前曾對金建希求處15年有期徒刑，但合議庭僅判處金建希有期徒刑1年8個月、緩刑執行，並沒收涉案項鍊，另追繳1,281萬5,000韓元（新台幣約30.9萬元）。至於違反《資本市場法》及《政治資金法》的指控，法院均判決無罪；斡旋收賄罪部分亦裁定無罪，不服判決者可於一周內提出上訴。

主審法官禹仁成表示，由於金建希未能符合大眾對國家元首配偶的期待，因此有必要對其進行懲處。不過之所以判處較短刑期並給予緩刑，是考量被告已表達反省之意，且過往並無犯罪紀錄。

判決結果出爐後，金建希與丈夫、前總統尹錫悅一同被判刑，形同出現南韓憲政史上前所未有的「前總統夫婦同時被判有罪」局面。

南韓 尹錫悅

