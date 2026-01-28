北韓又朝日本海射疑似飛彈 金正恩：擊中358.5公里外海域目標

日本 政府表示，北韓 27日朝日本海（南韓稱東海）發射兩枚疑似彈道飛彈 的物體。南韓軍方則指出，北韓朝東海發射至少一枚不明拋射體。

中央社綜合法新社與共同社報導，日本海上保安廳引述防衛省消息表示，日方偵測到據信是兩枚彈道飛彈的物體，估計都已落入海中。

日本時事通信社（Jiji Press）引述防衛省消息指出，兩枚飛彈皆落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

另據韓聯社報導，根據南韓合同參謀本部的說法，北韓27日朝東部海域發射型號不明的拋射體，目前正在分析具體參數和飛行距離。據悉，北韓發射的有可能是彈道飛彈。若屬實，這將是北韓今年第2次發射彈道飛彈。

南韓總統李在明本月赴中國會晤中國國家主席習近平的數小時前，北韓也曾發射彈道飛彈。

在傳出北韓疑似射彈的消息前，美國戰爭部第3號人物、負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）昨天剛在首爾盛讚南韓是模範盟友。

此外，北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩宣布，北韓發展核武庫的下一階段計畫，將於即將召開的執政黨勞動黨全國代表大會上對外公布。

北韓中央通信社報導，金正恩27日視察彈道飛彈試射時表示，這次全代會「將闡明進一步加強北韓核戰爭威懾力的下一階段計畫」。

北韓將在未來幾周內舉行具里程碑意義的勞動黨全國代表大會，這將是5年來首次召開。

北韓中央通信社指出，金正恩在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。

金正恩坦言，火箭發射系統的開發並非「一帆風順」，但27日的試射「對於提升我國戰略威懾力的效能」具有「重大意義」。

金正恩表示，這些火箭「擊中」358.5公里外海域的「目標」。

金正恩說：「這次試射的結果與意義，將對企圖挑起與我方發生軍事對抗的勢力造成極度精神痛苦，並構成嚴重威脅。」

共同社報導，東京方面譴責平壤的飛彈試射，稱這違反了聯合國安全理事會決議，對這個地區與日本的和平與安全構成威脅。