我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

日相追星曝光 讚櫻井翔臉小 網友：關西大媽的反應

編譯中心╱綜合27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗與節目主播、日本國民偶像櫻井翔近日一段互動，引起網路熱議。(翻攝自日本電視台YT)
日本首相高市早苗與節目主播、日本國民偶像櫻井翔近日一段互動，引起網路熱議。(翻攝自日本電視台YT)

日本電視台新聞節目「news zero」26日播出眾議院選舉黨魁討論會，一段沒有收錄於正式影片的幕後花絮引發討論。日本首相高市早苗見到主持人、偶像團體「嵐」成員櫻井翔時，不由自主停下腳步，脫口說出「臉好小」，迅速在社群媒體X引發討論。

在YouTube公開的加長版影片中，可以看到各黨黨魁陸續進棚的情景。最先抵達的是「令和新選組」共同代表大石晃子，隨後現身的高市早苗面帶笑容走進攝影棚，原本看似直接就座，卻在櫻井翔面前停下腳步。

兩人四目相對後，櫻井向高市低頭致意說「請多指教」，見到高市還是站在原地不動，便走向前一步再次鞠躬，高市還是沒有反應。短暫沉默後，高市露出笑容，脫口而出一句「臉好小…」，櫻井連聲回應「沒有、沒有、沒有」，露出害羞的表情，連連擺手。

這段互動在X上迅速引發熱議，不少網友留言表示「完全是關西大媽的反應」、「從進棚的樣子，就能看出一個人的人品」、「打招呼真的很重要」、「我們櫻井翔果然很帥」、「這畫面太有趣了」。

還有網友說，「她以前也買過木村拓哉的寫真集，看來本來就喜歡傑尼斯帥哥，這麼坦率挺好的。」

雖然這段畫面未在節目正片中播出，但透過網路流傳後，意外成為黨首討論會之外的另一個話題。

高市早苗 日本 木村拓哉

上一則

飛越半個地球 「好市多人」旅遊兼朝聖 揭法日韓分店特色

下一則

墨西哥瘋搶BTS門票 總統致函李在明請K-pop藝人更常來

延伸閱讀

路透：日本為避免與中國關係惡化 勸漁民勿赴釣魚台海域

路透：日本為避免與中國關係惡化 勸漁民勿赴釣魚台海域
高市早苗追星瞬間曝光 見櫻井翔停步讚臉小掀熱議

高市早苗追星瞬間曝光 見櫻井翔停步讚臉小掀熱議
高市再談台灣有事撤僑 中外交部痛批：沒資格對台灣置喙

高市再談台灣有事撤僑 中外交部痛批：沒資格對台灣置喙
日本進入「0貓熊時代」上野動物園2貓熊啟程返中

日本進入「0貓熊時代」上野動物園2貓熊啟程返中

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園