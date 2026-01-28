降低對美、中依賴 中等強國尋求非美貿易避險

我的頻道

編譯中心／綜合27日電
2026年1月27日，歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席范德賴恩和印度總理莫迪，27日在新德里海德拉巴宮會晤前合影留念。(路透)
歐盟印度27日宣布達成貿易協議，加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易；在美國總統川普拿關稅當武器破壞全球貿易秩序後，一些中等強國放下彼此矛盾，加強雙邊貿易關係以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。

川普去年4月祭出對等關稅後，一些中等強國不想再忍，各國正試著合縱連橫重組「全球化」新秩序，紛紛拋開彼此歧見尋求加強貿易關係，連一向採取高關稅政策的印度，過去一年接連與英國、紐西蘭和阿曼達成自由貿易協議。

印度與歐盟27日宣布達成貿易協議，歐盟執委會主席范德賴恩說這是「史上最大規模」貿易協議，可望打造涵蓋20億人口的自由貿易區。該協議已談判近20年，美國近期對印、歐商品加稅，被視為促使談判加速的重要推力。

路透報導，印度和歐盟此時都在尋求避險，應對反覆無常的美國川普政府。

加拿大總理卡尼上周在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，儼然高舉火炬為「中等強權」照亮一條明路。他表示，倘若以規則為基礎的全球秩序走入歷史，加拿大和其他「中等強權」仍可團結起來，避免受美國霸權宰割。他說：「當現有規則再也不能保護你，你就必須保護自己。」

卡尼已採取行動，剛與中國國家主席習近平就降低部分貿易壁壘達成協議，立刻招致川普周末揚言對加國貨物重課100%關稅。

加拿大因2023年印度情報單位在加國境內刺殺錫克教領袖，兩國關係惡化。不過，卡尼決定將歧見擱在一邊。彭博資訊報導，加拿大將與印度擴大石油與天然氣交易，兩國能源部長27日重啟「部長級能源對話」。

歐盟1月17日才與巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭四國組成的南方共同市場簽署自貿協議。雙方談了25年，若非川普臨門一腳，恐怕還無法達成。

范德賴恩和巴西總統魯拉都說，雙方簽自貿協議，有助於降低對美國和中國的依賴。歐盟過去一年也與印尼、墨西哥和瑞士達成自貿協定。

英國經濟學人指出，歐盟與印度的處境相似，英國智庫「皇家國際事務研究所」研究員巴伊帕伊分析，「身為次等強權，印度和歐盟都尋求維持戰略自主，在印太地區，印度與中國抗衡，在大西洋地區，歐盟與美國抗衡」。

