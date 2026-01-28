墨西哥瘋搶BTS門票 總統致函李在明請K-pop藝人更常來

我的頻道

編譯中心／綜合27日電
墨西哥總統薛恩鮑姆曾致函南韓總統李在明，請他「促成K-pop藝人更常來墨西哥表演。(歐新社)
南韓天團防彈少年團（BTS）即將展開世界巡演，門票開賣後全球有數十萬名粉絲搶不到票而心碎，但只有在墨西哥，門票短缺的問題驚動到國家最高層。

BTS預定5月在墨西哥市舉行三場演出，門票上周末開賣，短短幾分鐘內便銷售一空，顯示墨西哥民眾「哈韓」程度。

墨西哥總統薛恩鮑姆26日受訪時表示，BTS在當地開唱，門票僅15萬張，卻有「近100萬名年輕人」搶著要買。對於眾多粉絲的失望之情，薛恩鮑姆十分感同身受，她說已致函南韓總統李在明，請他「促成這些備受愛戴的K-pop藝人更常來」墨西哥演出。

薛恩鮑姆也曾詢問演唱會主辦單位是否能再加場，卻遭婉拒。  

路透報導，Ticketmaster所銷售的墨西哥門票價格，從約1800披索起跳，一路到VIP的1萬7800披索（約1037美元）；但在轉售平台上最新票價已飆升至1萬1300至9萬2100披索（約5365美元）不等。

不只墨西哥，韓聯社報導，BTS經紀公司BIGHIT MUSIC表示，北美與歐洲場次門票都已全數售罄。BIGHIT MUSIC指出，這兩大地區共41場演唱會的門票自24日開賣後都已迅速搶購一空。

